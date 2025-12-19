Un árbol navideño hecho con botellas recicladas, ilumina las noches en un barrio de Floridablanca

Un árbol de Navidad construido con material reciclable empezó a iluminar las noches de aguinaldo de los habitantes del Barrio Oasis.

Las manos de Luis Antonio Bueno Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal, se encargaron de recolectar y cortar botellas usadas para convertir lo que una vez fue desechable en un símbolo de la Navidad.

Más de 300 botellas utilizadas alimentaron la idea que Luis Antonio Bueno tenía en mente: construir un árbol de Navidad de nueve pisos, equivalente a cerca de tres metros de altura.

Año tras año, Bueno se las ingenia para crear algo distinto en Navidad. Hace dos años lo hizo con CDs y el año pasado con tubos de luz. Siempre busca algo nuevo, diferente, innovador. Algo bueno, como su apellido.

Este árbol está en el parque principal del barrio Oasis, en Floridablanca, y mide casi tres metros. El árbol con cerca de 300 botellas recicladas, como una iniciativa que comenzó de manera individual y que luego fue tomando forma con la ayuda de algunos vecinos.

La idea nació después de ver un video en redes sociales de un árbol similar. Ahí se inspiró y decidió hacer algo parecido, pero para su barrio.

“Un día estaba con mi familia reunido, estaba en el celular y vi un video de un árbol que construyeron con estructura de hierro. De ahí pensé que también podía hacer uno”, contó el presidente de la Junta.

Aunque la mente y las manos de Bueno fueron las pioneras en esta iniciativa, manos con más años de vida también se sumaron al trabajo.

“Empecé a recolectar las botellas con el grupo del adulto mayor Unidos de Oasis, donde yo soy profesor”, detalló.

En menos de tres días, este parche se juntó y levantó el Árbol de las “Segundas Oportunidades”, nombre que le dieron Bueno y la comunidad.

Hoy, el Árbol de las “Segundas Oportunidades” permanece encendido durante las noches decembrinas y se ha convertido en un punto de encuentro para vecinos y familias que se acercan a verlo y compartir en comunidad.