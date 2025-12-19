Bucaramanga celebrará sus 403 años con concierto gratuito este sábado 20 de diciembre

Bucaramanga

Bucaramanga conmemorará este fin de semana sus 403 años con un concierto gratuito que se realizará este sábado 20 de diciembre, a partir de las 3:00 de la tarde, como parte de la programación oficial del Festival 1622.

Laura Patiño, directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, explicó que el evento reunirá a 200 estudiantes de la Escuela Municipal de Artes EMA, además de artistas nacionales como Peter Manjarrés, Rikarena, Alvaro Daza y Los Tupamaros, en el Estadio Américo Montanini. La jornada incluirá también una serenata con mariachis.

“Son 403 años en el marco del Festival 1622, una estrategia de ciudad que nació en el 2024 y que continuamos este año. El evento es gratuito y las puertas se abrirán desde las tres de la tarde”, señaló la Patiño.

Le puede interesar: Tránsito de Girón se pronuncia tras denuncias contra agente por presuntos comparendos irregulares

Desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo se confirmó que el ingreso al concierto será mediante boleta como medida de control. Estas se entregarán en la Alcaldía de Bucaramanga y a través de las redes sociales institucionales.