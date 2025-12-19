¡Prográmese! Estos son los cierres viales en Bucaramanga por la Media Maratón Ciudad Bonita 2025

Bucaramanga

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu) informó que con motivo de la realización de la Media Maratón Ciudad Bonita 2025, se implementarán cierres viales temporales en varios sectores de la ciudad este domingo 21 de diciembre, con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas, el personal logístico y los ciudadanos durante el desarrollo de esta competencia.

Las restricciones viales comenzarán a partir de las 3:00 a. m. y se extenderán hasta las 9:00 a. m., afectando diferentes zonas y vías principales que forman parte de la ruta del recorrido que realizarán los atletas.

Cierres viales en Bucaramanga domingo 21 de diciembre

Zona Oriental – Cacique – Puerta del Sol: Transversal Oriental, Intercambiador de Fátima, Mirador del Cacique, Centro Comercial Cacique (Transversal 93, túnel y accesos), Serrezuela y glorieta, Neomundo (accesos y parqueaderos).

Transversal Oriental, Intercambiador de Fátima, Mirador del Cacique, Centro Comercial Cacique (Transversal 93, túnel y accesos), Serrezuela y glorieta, Neomundo (accesos y parqueaderos). Autopista y conexiones principales: Autopista Bucaramanga – Girón – Puerta del Sol. Accesos desde y hacia la carretera antigua. Puente del Cacique.

Autopista Bucaramanga – Girón – Puerta del Sol. Accesos desde y hacia la carretera antigua. Puente del Cacique. Carrera 33: Tramo desde Puerta del Sol hasta Quebrada Seca. Cruces con las calles: 70, 67, 64, 56, 55, 53, 49, 45, 42, 36, 35, 34, 33, 32, 31 y 30. Parque San Pío. Plaza Guarín.

Lea también: Denuncian presuntos hechos de corrupción cometidos por agente de tránsito en Girón

Zona Quebrada Seca: Avenida Quebrada Seca. Carrera 33A. Avenida Guarín. Sectores Casas Fiscales y barrio Los Pinos.

Avenida Quebrada Seca. Carrera 33A. Avenida Guarín. Sectores Casas Fiscales y barrio Los Pinos. Carrera 27 – Avenida González Valencia (cierre solo sentido norte-sur): Carrera 27 (tramo completo). Avenida González Valencia. Mesón de los Búcaros. Rotonda UIS. Avenida La Rosita

Carrera 27 (tramo completo). Avenida González Valencia. Mesón de los Búcaros. Rotonda UIS. Avenida La Rosita Zona Centro – UIS – Cabecera: Calles 9, 10 y 11. Carreras 18 a la 30. Universidad Santo Tomás, Tecnológico. Universidad Industrial de Santander – UIS.

Desde el Inderbu y Tránsito de Bucaramanga hicieron un llamado a planificar con anticipación los desplazamientos, utilizar vías alternas y colaborar con las autoridades durante este periodo de afectación vial, a fin de facilitar la circulación y permitir que la Media Maratón Ciudad Bonita se realice en un ambiente organizado y seguro.