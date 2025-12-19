Tránsito de Girón se pronuncia tras denuncias contra agente por presuntos comparendos irregulares

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Girón se pronunció luego de que en redes sociales circulara un video con denuncias por presuntos hechos de corrupción relacionados con un agente de tránsito del municipio.

Desde la Administración Municipal informaron que ya se inició una revisión interna y que el caso será trasladado a las autoridades.

Contexto: Denuncian presuntos hechos de corrupción cometidos por agente de tránsito en Girón

“Rechazamos de manera absoluta cualquier acto de corrupción, tráfico de influencias y comportamiento irregular”, afirmó el secretario de Tránsito y Movilidad, José Manuel Reinozo Gómez, al referirse al video que denuncia la actuación de un agente contratista del municipio.

El pronunciamiento se da tras las denuncias hechas por el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra, quien aseguró que el agente habría impuesto más de 800 comparendos desde febrero, muchos de ellos, según dijo, de manera arbitraria, incluso a vehículos estacionados.

Pero, el centro de la denuncia está en lo que pasaría después. Parra afirmó que, en paralelo, el agente estaría vinculado a una empresa familiar que se dedica a “tumbar”, comparendos ofreciendo quitar la multa a cambio de dinero.

Para el exconcejal, este esquema generaría un incentivo para imponer multas y luego lucrarse con su eliminación.

Frente a estos señalamientos, la Secretaría de Tránsito aseguró que este gobierno no tolera ni tolerará este tipo de conductas, sin importar quién esté involucrado.

“Ya se inició la revisión detallada de lo ocurrido y la información será remitida a las autoridades competentes, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”, señaló Reinozo Gómez.

Desde la Administración Municipal también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar de manera responsable cualquier irregularidad.

“La confianza de la ciudadanía se construye con hechos y con decisiones firmes. En Girón la legalidad y la honestidad no se negocian”, agregó el funcionario. Hasta el momento, el agente de tránsito señalado no se ha pronunciado.