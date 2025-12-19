Presidente Petro asistirá a reapertura de la Cooperativa de Caficultores de Andes

Andes, Antioquia

El presidente Gustavo Petro visitará este viernes 19 de diciembre al municipio de Andes, en el suroeste del departamento, para acompañar el acto oficial de reapertura de la cooperativa de caficultores Cooperandes, una entidad clave para la economía cafetera de la región.

El evento está programado para las 3:00 p.m. en el parque principal del municipio y contará con la participación de funcionarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación, quienes respaldarán el proceso de reactivación de la cooperativa.

Cooperandes había permanecido intervenida desde 2020 y se anunció su reactivación el 25 de noviembre, luego de que La Federación Nacional de Cafeteros confirmara que fue posible tras un plan desarrollado junto a la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo que permitirá retomar la compra de café y avanzar en el pago de obligaciones financieras acumuladas durante los años de intervención.

Medidas y restricciones de seguridad

Con motivo de la visita presidencial, la Alcaldía de Andes adoptó medidas especiales de seguridad y movilidad mediante el Decreto Municipal 0168 del 18 de diciembre de 2025. Entre las disposiciones se encuentra la restricción temporal en la venta y consumo de bebidas alcohólicas, que regirá entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche del viernes.

Asimismo, se establecieron limitaciones a la movilidad y al parqueo de vehículos en los alrededores del parque principal desde las 00:00 hasta las 22:00 horas. También habrá control a la circulación de motocicletas en sectores específicos del municipio, incluida la prohibición de parrillero durante el mismo horario. Adicionalmente, se restringió el uso de drones y el transporte de ciertos elementos considerados de riesgo, con el fin de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes.