La JEP identificó a una menor hallada en la escombrera de Medellín, desaparecida en el 2002

Medellín

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que luego de un análisis forense de Medicina Legal se logró identificar un cuerpo hallado el pasado 15 de julio en la escombrera de la comuna 13 de Medellín. Esto se debe a las labores de búsqueda que adelanta la entidad en apoyo a las organizaciones de mujeres buscadoras.

Se trata de una menor de 17 años que fue desaparecida por el grupo paramilitar del Bloque Cacique Nutibara el 24 de agosto de 2002 cuando se dirigía en un bus al Hospital del corregimiento de San Cristóbal con el fin de internarse por inanición. Ahora se desarrollarán todas las gestiones necesarias para poder entregar el cuerpo a su familia para que realicen las exequias y cierren ese capítulo de dolor.

La JEP también informó que se está conmemorando un año del hallazgo de los primeros dos cuerpos, hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2024, y en total se han exhumado siete cuerpos en este punto ubicado en el occidente de Medellín.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal avanzó en los procesos de identificación de los cuerpos, lo que permitió realizar cuatro entregas dignas a familias en el transcurso del año y se prepara para la quinta con la nueva identificación. Estos actos se desarrollaron de manera reservada, en coordinación con las entidades competentes”.

La JEP agregó que toda esta situación ha reafirmado las denuncias de las mujeres buscadoras de que la escombrera se había convertido en una fosa común donde fueron inhumadas víctimas de desaparición forzada.