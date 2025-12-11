Supersolidaria designa a Óscar Hurtado en la Cooperativa de los Andes y desata polémica

Medellín, Antioquia

La decisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria de designar a Óscar Hurtado, exsecretario de Hacienda de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, como contralor del proceso de la Cooperativa Cafetera de los Andes, abrió un fuerte debate en el sector cafetero. Su nombramiento ocurre en un momento crítico: la cooperativa cumple más de cinco años bajo intervención y apenas avanzaba hacia un plan de reactivación liderado por la Federación Nacional de Cafeteros.

El acto administrativo generó preocupación entre productores, delegados cafeteros y actores del sector solidario, quienes consideran que el cargo exige absoluta independencia técnica, teniendo en cuenta las dificultades históricas de la entidad y el impacto directo que tiene sobre miles de familias del Suroeste antioqueño. La presencia del exfuncionario —cuestionado políticamente por su papel en la administración Quinterista— puso en alerta a varios miembros internos de la cooperativa.

Una cooperativa en intervención prolongada

La Cooperativa Cafetera de los Andes ha atravesado una de las crisis más profundas del gremio antioqueño: más de cinco años de intervención, servicios restringidos y dificultades financieras que afectaron de forma directa a productores, comercializadores y pequeños caficultores. En los últimos meses, la FNC impulsaba un proceso de recuperación, con miras a normalizar operaciones y devolver estabilidad administrativa.

Esa fase de reactivación, considerada estratégica por el gremio, se vio tensionada con la sorpresiva designación de Hurtado, lo que para algunos líderes cafeteros evidencia un cambio abrupto en la conducción del proceso.

Las críticas por la trayectoria de Hurtado

El nuevo contralor designado por Supersolidaria fue una ficha clave de la alcaldía de Medellín entre 2020 y 2023, periodo marcado por cuestionamientos en el manejo financiero distrital. Este antecedente alimentó la polémica dentro de la cooperativa, donde diversos actores consideran que el rol requiere un perfil altamente técnico, con trayectoria en control interno del sector solidario.

Aunque la Superintendencia no ha ampliado detalles sobre los criterios de selección, productores y observadores del gremio insisten en que la medida podría alterar la hoja de ruta que ya se venía implementando para la recuperación de la entidad.

Preocupación en el gremio cafetero

La llegada de un funcionario cercano a la administración de Daniel Quintero en un proceso tan sensible elevó la tensión entre socios y representantes, que advierten un riesgo de interferencias políticas en una etapa determinante para recuperar la confianza de los caficultores.

Por ahora, se espera que Supersolidaria explique el alcance de las funciones de Hurtado, mientras los productores del Suroeste reclaman garantías de transparencia y continuidad del plan de normalización.