Roban y atacan a bala a dos hermanos en zona rural de Guarne; uno murió

Guarne- Antioquia

El CTI de la fiscalía está investigando un ataque armado que se reportó en zona rural del municipio de Guarne, Antioquia, en el que un joven murió y otro más quedó herido.

Según el reporte oficial del hecho, dos jóvenes hermanos de 19 y 24 años provenientes del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, llegaron a la vereda Toldas, distante a unos 15 minutos del área urbana, presuntamente a comercializar una consola, pero en este lugar dos hombres en moto los abordaron y les hurtaron las pertenencias y la motocicleta en la que se movilizaban; luego del ilícito, los atacaron a tiros dejándolos heridos.

Luego de esta situación que fue advertida a las autoridades, al sitio llegaron unidades de bomberos que trasladaron a los lesionados al centro médico hospital San Vicente Fundación de Rionegro, pero debido a la grave herida en la cabeza, uno de los hermanos murió, identificado como Santiago Restrepo Hernández, de 19 años.

Por ahora se desconoce qué grupo ilegal es el responsable de este ataque armado, mientras que las investigaciones avanzan.