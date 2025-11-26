Caficultores del Suroeste reactivan la Cooperativa de Los Andes tras cinco años de intervención

Andes, Antioquia

La caficultura del suroeste antioqueño dio un paso decisivo con la reapertura de la Cooperativa de Caficultores de Los Andes, entidad que había permanecido intervenida desde 2020 y cuya operación es clave para productores de Betania, Andes, Jardín, Ciudad Bolívar e Hispania. La Federación Nacional de Cafeteros confirmó que la reactivación fue posible tras un plan desarrollado junto a la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo que permitirá retomar la compra de café y avanzar en el pago de obligaciones financieras acumuladas durante los años de intervención.

Un respaldo gremial que impulsa el retorno a la operación

El Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia calificó la decisión como un logro de gran impacto para las más de 3.900 familias asociadas. El apoyo unánime del Comité Nacional de Cafeteros, aseguraron, fue determinante para que la cooperativa pueda salir del estado de liquidación y avanzar hacia una reestructuración que permita su recuperación integral.

La organización departamental destacó que este proceso se construyó con acompañamiento técnico permanente de la Supersolidaria, garantizando rigurosidad y claridad en las decisiones, especialmente en lo relacionado con el reconocimiento de la Federación como acreedora, dado el origen gremial de los recursos comprometidos.

Un retorno esperado por los caficultores del suroeste

Desde el Comité de Cafeteros de Antioquia, su director ejecutivo, Álvaro Jaramillo Guzmán, celebró que la reactivación permitirá restablecer los servicios esenciales para los productores. Según explicó, la decisión habilita la realización de la asamblea de acreedores y el paso de la cooperativa a una etapa de reorganización, lo que posibilita reabrir sedes, restablecer la garantía de compra y activar nuevamente los almacenes donde los caficultores encuentran insumos para su actividad diaria.

Para Jaramillo, uno de los aspectos más importantes será la recuperación de los aportes que los asociados habían visto comprometidos con la entrada en liquidación. Afirmó además que el objetivo es que la cooperativa permanezca en reestructuración solo el tiempo estrictamente necesario, de modo que pueda regresar a manos de sus dueños, los mismos productores. “Lo fundamental ahora es que día a día se reconstruya la confianza y que los caficultores vuelvan a sentir su cooperativa como un activo propio”, indicó el directivo.