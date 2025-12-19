Gobierno Nacional declara a Andes y Ciudad Bolívar como Área de Protección de Alimentos

Antioquia

El Gobierno Nacional declaró a los municipios de Andes y Ciudad Bolívar, ubicados en el Suroeste antioqueño, como Área de Protección Agrícola, una medida que busca salvaguardar el uso del suelo rural, fortalecer la producción agropecuaria y frenar la expansión desordenada de actividades que ponen en riesgo la vocación agrícola del territorio.

De acuerdo con el documento oficial, la declaratoria de un área de 16.101 hectáreas, reconoce la importancia estratégica de estas zonas para la seguridad y soberanía alimentaria del país, así como su alto valor productivo, ambiental y social. En el caso del Suroeste antioqueño, el Gobierno resalta especialmente la tradición cafetera y agrícola, que ha sido el sustento histórico de miles de familias campesinas.

La medida implica que en estas áreas se priorizará el uso del suelo para actividades agrícolas y rurales, limitando proyectos que puedan generar conflictos con la vocación productiva del territorio, como desarrollos urbanísticos no planificados o explotaciones que afecten los ecosistemas y la economía campesina.

Según el documento, la declaratoria también busca brindar mayor protección a los pequeños y medianos productores, garantizar condiciones para la permanencia en el campo y promover un ordenamiento territorial acorde con las realidades sociales y ambientales de la región.

Sobre las APPA

El Gobierno Nacional señaló que esta decisión se articula con las políticas de reforma agraria y ordenamiento del territorio alrededor del agua y la producción de alimentos, y que contará con el acompañamiento de las autoridades locales y del sector agrícola para su implementación en Andes y Ciudad Bolívar.

Otros municipios del Suroeste de Antioquia como Jericó, Concordia, Fredonia y Venecia también han sido declarados por el Ministerio de Agricultura como una medida del Gobierno Nacional para garantizar la disponibilidad de suelos fértiles y promover la planificación del territorio rural para fortalecer la seguridad alimentaria.