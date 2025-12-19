La juventud en Medellín sí lee: entregaron 1.800 ejemplares y la jornada desbordó la librería

Medellín

La Librería Fernando del Paso del Fondo de Cultura Económica (FCE), ubicada en la Biblioteca Pública Piloto, desbordó su capacidad con el lanzamiento de la Colección 25 para el 25 el pasado miércoles 17 de diciembre.

La jornada comenzó a las 4:10 p. m. de la tarde y se extendió hasta las 7:00 p. m. ,con una asistencia masiva de jóvenes entre 15 y 30 años que hicieron largas filas para recibir ejemplares gratuitos. En total, se entregaron alrededor de 1.800 ejemplares en la ciudad.

Gladys Grajales, coordinadora de la librería, expresó su sorpresa por la acogida: “Medellín es una ciudad lectora. La fila fue tan inmensa que tuvimos que ajustar la entrega. Nos hubiera gustado tener más libros porque realmente mucha gente se quedó sin libros”.

Libros agotados y lectores sin ejemplar

La alta demanda obligó a reducir la entrega: primero tres libros por persona, luego dos, y finalmente solo uno. Aun así, varios asistentes, un poco inconformes, se quedaron sin libro, lo que refleja el interés creciente de la juventud por la literatura latinoamericana y la magnitud de la convocatoria.

Ante la magnitud de la convocatoria el llamado fue claro: compartir y rotar los libros entre amigos y grupos universitarios para ampliar el acceso. La idea, enfatizó Grajales, es que los títulos se conviertan en un bien colectivo, que circulen y permitan disfrutar de autores latinoamericanos que resguardan la memoria y enriquecen la lectura en la ciudad.

La masiva asistencia al evento se explica también por la difusión en redes sociales, colectivos universitarios y grupos juveniles, que lograron movilizar a cientos de lectores. Muchos llegaron con títulos en mente y con la expectativa de encontrar obras que despertaran su curiosidad: “Me encontré con unos amigos y vi dos libros interesantes; uno español que hablaba de una utopía y otro que se llamaba Space Invaders. Vine dispuesto a llevarme algo que me llamara la atención”, así lo relató Miguel Ángel Cortes, asistente del evento.

Autores más buscados

El primer título en agotarse fue el poemario de Piedad Bonnett, seguido por obras de Juan Carlos Onetti y Amparo Dávila. La preferencia por estos autores sorprendió a los organizadores, quienes destacaron que muchos jóvenes llegaron preguntando directamente por escritores específicos, incluso aquellos menos conocidos comercialmente.

Próximas entregas y actividades

El Fondo de Cultura Económica (FCE) anunció que, en caso de que hayan quedado ejemplares en otros países de América Latina, podrían llegar a Medellín en el primer semestre de 2026. Sin embargo, esta vez serían distribuidos en instituciones como bibliotecas y centros culturales.

Además, la editorial prepara una venta nocturna el próximo sábado 20 de diciembre, desde las 9:30 a. m. hasta las 8:00 p. m. , con descuentos para fomentar la lectura en la ciudad, asimismo, la librería confirmó su participación para el próximo año en el Festival de Literatura Infantil, la Parada Juvenil y la Fiesta del Libro de Medellín.

Una costumbre que Medellín espera repetir

La coordinadora de la librería resaltó que este tipo de iniciativas deberían convertirse en costumbre y resalta la necesidad de convocatorias desde no solo el FCE sino también de los gobiernos, teniendo en cuenta que esta es una forma de educar a las y los jóvenes y ofrecerles otra mirada del mundo a través de la lectura.