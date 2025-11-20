Gobierno Nacional declaró como Área de Protección Agrícola a Jericó, en el suroeste de Antioquia

Jericó, Antioquia

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural declaró al municipio de Jericó, en el suroeste de Antioquia, como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura de ordenamiento territorial que blinda más de 5.270 hectáreas para la actividad agrícola y la seguridad alimentaria del país.

Con esta decisión, el territorio queda reconocido como zona estratégica para la producción agroalimentaria, lo que implica que sus suelos deberán preservarse exclusivamente para fines agrícolas y no podrán destinarse a actividades que comprometan su vocación rural, como la expansión urbana o proyectos mineros.

La declaratoria generó reacciones encontradas en Jericó. Liderazgos ambientales y defensores del territorio, lo celebraron al considerar la decisión un respaldo institucional en medio de las tensiones que ha vivido el municipio por más de 15 años a causa de proyectos de minería. Para ellos, la medida representa un avance en la protección de los suelos agrícolas y en la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la producción de alimentos.

Cuando el Gobierno Nacional designó como áreas de protección a otros municipios del suroeste como Concordia, Fredonia y Venecia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó la resolución. Según ha expresado en pronunciamientos anteriores, esta figura “vulnera la autonomía territorial” y limita las decisiones locales sobre el uso del suelo, postura que reitera frente a la nueva declaratoria en Jericó.

Sobre las APPA

De acuerdo con la resolución, las APPA son una herramienta destinada a proteger el derecho a la alimentación, garantizar la disponibilidad de suelos fértiles y promover la planificación del territorio rural para fortalecer la seguridad alimentaria.

Esta medida también se articula con la estrategia del Gobierno Nacional para enfrentar los efectos del cambio climático y la degradación de tierras productivas en el país.