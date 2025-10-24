Radican proyecto de ley para derogar APPA de Petro, figura que ya se aplica en Antioquia

Mientras el Gobierno Nacional avanza en la creación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en varias regiones del país —tres de ellas ya declaradas en el suroeste antioqueño—, un grupo de 28 congresistas radicó un proyecto de ley que busca derogar la norma que dio origen a esta figura, al considerar que vulnera la autonomía territorial y genera inseguridad jurídica.

La iniciativa legislativa pretende eliminar el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022–2026, que faculta al Gobierno Nacional para definir los usos del suelo agrícola. De acuerdo con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho, la norma invade competencias de los concejos municipales y distritales al imponer decisiones sobre el ordenamiento del suelo sin el aval de las autoridades locales.

La discusión se da en medio de la reciente aplicación de esta figura en Antioquia, donde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha declarado tres APPA en los municipios de Concordia, Fredonia y Venecia.

Las APPA en Antioquia

A solo una semana de la controversia generada por la primera declaratoria en Concordia, el Gobierno amplió la estrategia a Fredonia y Venecia, mediante la Resolución 330 de 2025. En total, se destinaron 14.879 hectáreas como zonas protegidas para la producción de alimentos: 11.381 hectáreas en Fredonia (44,8 % del territorio municipal) y 3.498 en Venecia (24,3 %).

Según el Ministerio, las APPA buscan preservar los suelos agropecuarios y fortalecer la seguridad alimentaria. La ministra Martha Carvajalino explicó que estas áreas “reconocen la producción campesina de muchas familias y la protección de los suelos que hoy hacen de los alimentos un elemento fundamental en la economía local”.

Sin embargo, los promotores del proyecto de ley advierten que el mecanismo fue adoptado por decreto, sin sustento en una ley orgánica, y que modifica competencias reservadas a los entes territoriales, en contravía del artículo 151 de la Constitución.

El Instituto de Ciencia Política y ProBogotá Región sostienen que derogar el artículo 32 es un paso clave para restablecer el equilibrio entre la unidad del Estado y la autonomía territorial, así como para garantizar la seguridad jurídica y el respeto por las competencias locales en la planeación del suelo.

La polémica

En su momento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la decisión del Ministerio de Agricultura de declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos en el municipio de Concordia, medida que, según el mandatario, vulnera la autonomía territorial y las libertades locales.

“No vamos a permitir la intromisión del Gobierno Petro en la autonomía territorial con las denominadas APPA”, expresó Rendón a través de su cuenta de X, quien calificó la disposición como “una afrenta a la autonomía de los municipios y departamentos” y “una medida cercana al socialismo y lejana de las libertades individuales”.