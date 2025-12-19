Medellín: capturan a presunto coordinador de envíos de cocaína del Clan del Golfo

Medellín, Antioquia

En Medellín, tropas del Ejército Nacional capturaron a un presunto coordinador de envíos de estupefacientes del grupo armado organizado Clan del Golfo, requerido por autoridades judiciales de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

El operativo fue adelantado por el Batallón de Policía Militar N.° 4 de la Cuarta Brigada, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, y permitió la materialización de una orden de captura con fines de extradición contra un ciudadano colombiano conocido con los alias de El Negro o Andresito.

De acuerdo con las investigaciones, que se remontan al año 2022, el capturado presuntamente hacía parte de una estructura criminal conformada por cerca de 20 personas, dedicada a la producción, comercialización y transporte de cocaína con destino a Estados Unidos.

Dentro de esta organización, habría desempeñado un rol estratégico como coordinador de la salida de estupefacientes mediante la modalidad de lanchas rápidas.

Las autoridades señalaron que el hombre presuntamente financiaba la producción y comercialización de droga desde el departamento de Nariño, para luego movilizarla hacia zonas costeras del Pacífico colombiano, desde donde era enviada a través de rutas marítimas hacia Centroamérica y posteriormente a territorio estadounidense.

Según información de inteligencia, por su nivel jerárquico dentro de la estructura del Clan del Golfo, el capturado ejercía mando directo sobre la producción, el transporte y la coordinación del envío y la entrega de cargamentos de droga, lo que lo convertiría en una ficha clave para el sostenimiento de las economías ilícitas de esta organización criminal.

El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes en el proceso de extradición.

Desde el Ejército Nacional reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con autoridades nacionales e internacionales para combatir el narcotráfico, afectar las estructuras criminales y contribuir a la seguridad en el territorio.