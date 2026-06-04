Conozca los cierres viales que se presentarán por la Marcha Carnaval en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, informó que habrá un dispositivo especial de regulación del tránsito para garantizar la seguridad de los participantes en la marcha carnaval.

Se espera que el punto de concentración de esta manifestación sea la calle 42 con avenida Ferrocarril a partir de la 1:30 de la tarde. “Esta fase inicial de la actividad no tendrá incidencia sobre la movilidad de la avenida Ferrocarril”.

Se espera que a las 3:00 de la tarde, inicie el recorrido desde la calle 42 con carrera Quinta, avanzando hasta la calle 11, donde los participantes girarán hacia la izquierda para llegar al parque Manuel Murillo Toro, aproximadamente sobre las 5:30 de la tarde.

“Debido al desplazamiento, se presentarán afectaciones temporales en la movilidad sobre la carrera Quinta. Así las cosas, los cruces en este tramo vial serán cerrados y habilitados conforme avance la manifestación”, dijo Posada.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que se dirigen al Centro de la ciudad, tomar vías alternas como la Ambalá, la Guabinal, o la del Ferrocarril entre otras, para evitar congestiones.

“Hemos dispuesto todo un equipo operativo para acompañar el desarrollo de la marcha, garantizando condiciones seguras tanto para los asistentes como para quienes se movilizan por la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a programar sus desplazamientos, atender las recomendaciones de los agentes de tránsito”, puntualizó Posada.