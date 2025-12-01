Justicia

Bonilla y Velasco encabezaron una organización criminal: Fiscalía

La Fiscalía dice que habrían comprometido más de $612 mil millones como coimas. De 81 proyectos solo se concretaron siete

El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en el banquillo de los acusados por el caso UNGRD. Foto Caracol Radio

JUDICIAL

La Fiscalía advierte que los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, presuntamente, encabezaron y lideraron una organización criminal para desviar contratos en el INVIAS y UNGRD en favor de congresistas a cambio de votar proyectos de interés del gobierno Petro.

El ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, también solicitará cárcel para los exfuncionarios.

Durante la audiencia la Fiscalía advirtió que los dos exministros habrían direccionado 74 contratos en INVIAS y 5 en UNGRD por más de $612 mil millones de los cuales, siete proyectos se concretaron.

“Ustedes, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinado reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, recalcó la fiscal

Sobre Velasco, aseguró la fiscal que él habría ordenado a olmedo López apoyar la reforma pensional y ponerse a disposición de congresistas.

