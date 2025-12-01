Bonilla y Velasco encabezaron una organización criminal: Fiscalía
La Fiscalía dice que habrían comprometido más de $612 mil millones como coimas. De 81 proyectos solo se concretaron siete
JUDICIAL
La Fiscalía advierte que los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, presuntamente, encabezaron y lideraron una organización criminal para desviar contratos en el INVIAS y UNGRD en favor de congresistas a cambio de votar proyectos de interés del gobierno Petro.
El ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, también solicitará cárcel para los exfuncionarios.
Durante la audiencia la Fiscalía advirtió que los dos exministros habrían direccionado 74 contratos en INVIAS y 5 en UNGRD por más de $612 mil millones de los cuales, siete proyectos se concretaron.
“Ustedes, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinado reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, recalcó la fiscal
Sobre Velasco, aseguró la fiscal que él habría ordenado a olmedo López apoyar la reforma pensional y ponerse a disposición de congresistas.