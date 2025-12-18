Smurfit Westrock gradúa bachilleres en zona rural del Cauca y Valle del Cauca

A través de su Fundación, la empresa Smurfit Westrock fortalece la educación rural en Colombia con la graduación de una nueva promoción de jóvenes bachilleres en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

La formación se desarrolla en los Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales (ITAF), ubicados en los municipios de El Tambo y Cajibío, en el departamento del Cauca, y en Calima El Darién, en el Valle del Cauca, beneficiando a estudiantes ubicados en 81 veredas.

Smurfit Westrock Ampliar

En esta oportunidad, se graduaron 64 jóvenes como bachilleres, alcanzando un total de 1.558 estudiantes egresados desde 1997.

Los graduados obtuvieron el título de “Bachiller Técnico en Especialidad Agropecuaria Forestal” y, gracias a una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), recibieron certificaciones técnicas acordes con las necesidades productivas de cada territorio.

En el municipio de Cajibío, los estudiantes se certificaron como “Técnicos en Sistemas Agropecuarios y Ecológicos”; en El Tambo, en “Emprendimiento y Fomento Empresarial”; y en Calima El Darién, en “Elaboración de Productos Alimenticios”. Estos títulos se definen según las dinámicas económicas locales, con el fin de fortalecer las competencias laborales y las oportunidades de emprendimiento de los jóvenes.

Smurfit Westrock Ampliar

Los ITAF fueron fundados hace 28 años y en el 2025 completan 83 promociones, consolidando el compromiso de Smurfit Westrock Colombia y su Fundación con un modelo de educación rural enfocado en liderazgo juvenil y desarrollo territorial.

En materia académica, los institutos también se destacan por sus resultados. Este año, los ITAF de Cajibío y Calima El Darién obtuvieron el primer puesto a nivel municipal en las Pruebas Saber. Asimismo, la articulación con el SENA ha permitido el desarrollo de experiencias productivas exitosas.

Los logros alcanzados fueron resaltados por directivos de la compañía, por ejemplo, el director de la División Forestal, Nicolás Pombo, destacó el impacto de estas graduaciones en las comunidades rurales “hemos graduado a 64 nuevos bachilleres y técnicos agrícolas y forestales. Estamos ilusionados, felices y orgullosos. Ellos no solo tienen conocimientos y habilidades, también cuentan con herramientas para liderar cambios positivos en sus comunidades y construir un mejor futuro para sus territorios”.

Por su parte, Catalina Barberena, directora de la Fundación Smurfit Westrock, subrayó el enfoque humano del modelo educativo “desde la Compañía y nuestra Fundación queremos ser un medio para cumplir sus sueños y ver que cada joven pone su sello ITAF con convicción. Buscamos ofrecer una educación pertinente y espacios que se sientan como hogar. No son solo bachilleres académicos: son personas conscientes de su territorio, listas para aportar al mundo. Nuestro objetivo es seguir construyendo oportunidades para que cada uno desarrolle el proyecto de vida que elija”.

Con este modelo educativo, Smurfit Westrock busca mantener la inversión en educación rural, fortalecer alianzas estratégicas y ofrecer una formación pertinente que contribuya a la transformación social de las comunidades que más lo necesitan.

De manera adicional, la compañía entregó siete becas a estudiantes destacados por su desempeño académico. Tres fueron otorgadas a los mejores bachilleres y las restantes a quienes obtuvieron los mejores resultados en las Pruebas Saber. Cada beca contempla un apoyo económico equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes, por semestre, durante diez semestres, además de un salario mínimo legal vigente para cubrir los derechos de grado, con el propósito de apoyar la continuidad de su formación profesional.