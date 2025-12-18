Cali tiene nuevo comandante de Policía tras superar los mil homicidios en 2025

Una semana después de que Cali superara los mil homicidios en lo corrido de 2025, se confirmó el relevo en la comandancia de la Policía Metropolitana de Cali. El general Edwin Urrego, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y fue director de la DIJIN e Interpol, asumió oficialmente el cargo.

La Policía Metropolitana de Cali no solo cubre la capital del Valle, sino también los municipios de Jamundí, Yumbo, Candelaria, Vijes y La Cumbre, jurisdicción en la que el general Urrego estará al mando de más de 6 mil uniformados.

Urrego es oriundo de San Bernardo, Cundinamarca, y cuenta con 33 años de servicio en la institución. Según la Policía Nacional, registra más de 217 felicitaciones y 62 condecoraciones, además de una amplia trayectoria en policía judicial, con experiencia en Cauca, Quindío, Barranquilla, la Policía Fiscal y Aduanera en Atlántico y Norte de Santander, y altos cargos en los ministerios del Interior y de Defensa. También fue comandante del Departamento de Policía Cundinamarca y subdirector de la DIJIN.

“Nuestra prioridad será proteger la vida, golpear con firmeza a las organizaciones criminales y fortalecer una policía cercana, visible y confiable”, afirmó el general Urrego.

Entre tanto, el general Henry Bello, quien se venía desempeñando como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, asumirá la comandancia de la Regional No. 4, que agrupa las policías del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.