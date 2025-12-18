“En Tuluá, la DIAN ha sido tomada por una banda mafiosa”, aseguro el presidente Gustavo Petro

“Si no se hace lo que ellos determinan, matan", afirmó Petro, quien agregó que "la mafia de la cocaína, hoy lava dinero principalmente a través del contrabando.

Ante el asesinato de Gilberto Calao González director seccional de la Dian en el municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca, ocurrido en la mañana de este jueves 18 de diciembre cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron a inmediaciones del barrio El Jazmín, dispararon contra el vehículo en que se movilizaba, causándole su muerte, el presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque a una presunta infiltración de bandas criminales en las instituciones públicas.

Ampliar

El mandatario agregó que, en Tuluá, la DIAN ha sido tomada por una banda mafiosa en una proporción importante.

“Si no se hace lo que ellos determinan, matan”, afirmó el mandatario, quien agregó que “la mafia de la cocaína, que hoy lava dinero principalmente a través del contrabando, ha amenazado a funcionarios de la DIAN” en este municipio del centro del Valle del Cauca.

Por el asesinato de Jesús Calao González, las autoridades crearon un equipo destacado de investigadores de las más altas calidades para lograr ubicar a los responsables del homicidio.

El funcionario, que no había reportado amenazas, era abogado de profesión y tenía 16 años de trayectoria en la DIAN, entidad en la que asumió el cargo de director seccional de Tuluá hace cuatro meses.

Cabe anotar, que el departamento del Valle del Cauca figura entre los más golpeados por el conflicto armado en Colombia y, pese al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, sigue siendo escenario de enfrentamientos entre disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas narcotraficantes que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.