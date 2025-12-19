Alcalde de Pereira aseguró que contrato de alumbrado cumplió requisitos legales, según Contraloría

Pereira

La Contraloría General de la República entregó el informe donde analiza todo el proceso precontractual y contractual del contrato de alumbrado público en Pereira, adjudicado en mayo de este año a la Unión Temporal Ilumina Pereira. El contrato contempla la modernización de más de 35 mil luminarias, una inversión estimada en $84.496 millones y una duración de 25 años.

El alcalde Mauricio Salazar, en rueda de prensa, dio a conocer los principales alcances del informe y se refirió a los aspectos que la Contraloría evaluó sobre este contrato.

Según explicó el mandatario, el informe concluye que la estructuración jurídica, técnica y financiera del proceso se ajusta a la normatividad vigente, y que la Contraloría no cuestiona la legalidad de la licitación ni la elección del modelo de concesión.

El alcalde también se refirió a los tres Alcalde de Pereira aseguró que el contrato de alumbrado cumplió requisitos legales, según Contraloría identificados por el Ministerio Público . Estos corresponden a Facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público, con incidencia administrativa; Modificación de la curva de energía, también con incidencia administrativa y disciplinaria; y el tercer hallazgo consiste en el giro de recursos a la fiducia establecida para la concesión de alumbrado público del municipio de Pereira, también con incidencia administrativa y disciplinaria.

Salazar reiteró que tiene la certeza de que la contratación del alumbrado público que fue adjudicado por 25 años se adelantó conforme al marco legal, teniendo en cuenta que siempre ha estado al tanto de los manejos operativos y administrativos de este contrato.

En este informe, entregado por la Contraloría incluye, además, una alerta de control interno, relacionada con la ejecución administrativa del contrato. La entidad advierte que, de no adoptarse medidas oportunas, podrían presentarse afectaciones a las finanzas territoriales.

En ese sentido, la Contraloría señala dos aspectos puntuales: primero, la actualización inmediata de la curva de energía con los operadores de suministro, en especial con ENERPEREIRA, mientras se continúen realizando pagos con base en curvas desactualizadas.

Segundo, la conciliación y giro al Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Alumbrado Público Pereira de $3.640.035.573,50, correspondientes a recursos del impuesto de alumbrado público, para su respectiva administración y pago conforme a la destinación establecida.

El informe precisa que, de cinco observaciones iniciales, tres se mantienen como hallazgos, algunos con posible incidencia disciplinaria, y que las observaciones se concentran en la gestión del recaudo del impuesto, la toma de decisiones operativas y la coordinación institucional, más que en el diseño del contrato o en la legalidad del proceso licitatorio.

Avances del proyecto de modernización del alumbrado público

El proceso de modernización del alumbrado público en Pereira se desarrolla en tres fases: la modernización de 27.625 luminarias, que contempla el reemplazo total de las antiguas luminarias de sodio; la expansión de 4.363 luminarias, con el fin de ampliar la cobertura en distintos sectores de la ciudad; y la repotenciación de 3.822 luminarias, mediante la actualización de su tecnología.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía de Pereira, de las 20.580 luminarias instaladas hasta el momento, solo 270 han presentado fallas, lo que equivale al 1,3 % del total, un porcentaje considerado previsible en un proyecto de esta magnitud y que se mantiene por debajo del 5 % permitido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).