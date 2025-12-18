Gobernador de Risaralda hace un llamado al Gobierno Nacional; habló de una real descentralización

Pereira

Durante la instalación del Consejo Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios en Manizales, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, lanzó una advertencia sobre la crítica situación financiera que enfrentan los departamentos y los municipios en el país, al asumir cada vez más responsabilidades sin contar con los recursos suficientes para atenderlas.

Según el mandatario, este desequilibrio viene desde la Constitución de 1991 y se profundizó con la creación del Sistema General de Participaciones, mecanismo que —dijo— no responde a las necesidades reales de los territorios.

Lea la nota completa: Personería de Pereira alerta al Gobierno por persistentes fallas de EPS en la atención a pacientes

Patiño fue enfático en señalar que la discusión de la Ley de Competencias no puede seguir trasladando obligaciones a las regiones sin un respaldo financiero claro, advirtiendo que esta práctica pone en riesgo la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las demandas ciudadanas. Por eso hizo el llamado a una descentralización efectiva.

“Yo creo que los temas que aquí se expusieron entre los gobernadores de Caldas y Risaralda son importantísimos y es invitar a que en las regiones hagamos equipo y trabajemos en prueba del desarrollo. Yo creo que de esta manera le demostramos al país completo que podemos generar un soporte para el país, para el desarrollo económico, para el dinamismo que queremos tener en nuestros territorios, pero sólo si trabajamos de manera articulada.”

El gobernador insistió en que la descentralización debe dejar de ser un discurso y convertirse en una herramienta real de gestión, especialmente para los municipios, que son los primeros en enfrentar las necesidades de la comunidad.

En ese contexto, destacó la importancia de la articulación regional como una salida para fortalecer el desarrollo territorial y reiteró el compromiso de Risaralda con proyectos de impacto nacional.

Patiño Ochoa volvió a poner sobre la mesa el proyecto del Tren del Café, que se impulsa de manera conjunta con Antioquia y Caldas, como una estrategia clave para reactivar la red férrea del occidente colombiano y mejorar la competitividad del Eje Cafetero.

Le puede interesar: Bajan los delitos y aumentan operativos en Pereira; los homicidios continúan siendo el mayor reto

El mandatario señaló que son los municipios de categorías más pequeñas —más de 750 en todo el país— los que enfrentan mayores restricciones presupuestales, razón por la cual defendió la necesidad de impulsar iniciativas que trasciendan lo local y generen impacto nacional.

Risaralda, nodo estratégico de conectividad

Finalmente, el gobernador resaltó la ubicación geopolítica de Risaralda como un punto clave para la conectividad del país, con posibilidades de articulación hacia el Pacífico, el centro del territorio nacional y el golfo de Urabá, lo que representaría beneficios económicos y logísticos para las comunidades.

El mensaje dejó clara la posición del departamento en el escenario nacional: las regiones necesitan un modelo de descentralización que no solo delegue funciones, sino que garantice los recursos necesarios para cumplirlas y avanzar en proyectos estructurales de desarrollo.