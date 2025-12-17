Personería de Pereira alerta al Gobierno por persistentes fallas de EPS en la atención a pacientes

Pereira

La Personería de Pereira puso en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social graves fallas en la prestación de servicios por parte de Coosalud EPS y Nueva EPS en el municipio.

Según el organismo de control, las irregularidades se mantienen pese a los requerimientos realizados y estarían afectando de manera directa el derecho fundamental a la salud de cientos de usuarios en la capital risaraldense.

La Personería advirtió que, tras la recepción de múltiples quejas ciudadanas y el acompañamiento institucional, se han evidenciado demoras injustificadas en la entrega de medicamentos, retrasos prolongados en la asignación de citas con especialistas y la no prestación oportuna de servicios de alta complejidad como la hemodinamia.

Al respecto se refirió Carlos Olivares, personero encargado de Pereira

“Muy preocupados estamos en el municipio de Pereira por el sistema de salud y por la atención de los pereiranos. Salud EPS y Nueva EPS, EPS intervenidas por el Gobierno nacional para el mejoramiento del sistema, hoy son la muestra del no servicio, la no atención, la no cobertura, la no oportunidad y la violación de todos los principios, de manera sistemática, del sistema de salud. Hoy no tienen disponibilidad, no tienen convenio, no tienen operación de hemodinamia, no tienen priorización de servicios, no tienen cobertura de ningún tipo, no tienen cita o agenda con especialistas, pero lo que sí tienen es, digamos, la capacidad de advertir la necesidad y no darle cobertura. Desde la Personería Municipal de Pereira estamos muy preocupados, muy preocupados, porque estas dos entidades generaron una desatención propia en el municipio y se olvidaron de las necesidades de los pereiranos. Por esa razón hemos emitido una alerta temprana, una comunicación en la que le estamos diciendo a la comunidad que debe, digamos, generar un proceso de requerimientos permanentes para lograr la atención. Pero, desde ese ejercicio, la Personería tomó la decisión de escalar el proceso a las autoridades, en este caso a la Superintendencia de Salud, para que tome las acciones y correctivos necesarios con el propósito de lograr un restablecimiento de otros escenarios, toda vez que la dirección regional y la dirección nacional de la EPS y de Cosalud no han tomado los correctivos.”

Pese a las gestiones adelantadas, la Personería aseguró que no se evidencian acciones correctivas eficaces por parte de las aseguradoras, una situación que afecta de manera especial a pacientes con patologías de alto riesgo. Por esta razón, durante el año 2025 se dio inicio a una actuación preventiva para hacer seguimiento a la atención de los afiliados de Nueva EPS.

Ante la gravedad y persistencia de los hechos, el ente de control solicitó a las autoridades nacionales la adopción de medidas administrativas, preventivas y sancionatorias, mientras reiteró su compromiso de continuar ejerciendo vigilancia para garantizar la protección de los derechos en salud de la población pereirana.