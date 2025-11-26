Juez Diana Rodríguez gana premio como Mujer Más Destacada en el Sistema Judicial de Colombia

Durante una ceremonia realizada en Bogotá, la Juez Primero Civil del Circuito Especializada en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, Diana María Rodríguez Cantillo, recibió el premio como la Mujer Más Destacada en el Sistema Judicial de Colombia durante el año 2025.

El reconocimiento fue otorgado por la Corporación Excelencia en la Justicia, quien destacó su labor en casos de gran relevancia y su liderazgo de género como administradora de justicia, en un gremio históricamente encabezado por hombres.

“Quisiera compartir en este espacio que visibiliza la labor judicial, la sentencia número 050 del 18 de diciembre del año 2024, como un hito sin precedentes en la justicia transicional colombiana. Esta sentencia preferida por el despacho que presido, reconoce por primera vez en una jurisdicción especializada al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo madero, como sujeto colectivo de reparación integral en el marco de un proceso de restitución de tierras con enfoque étnico, en favor de una comunidad afrodescendiente del Caribe Colombiano”, aseguró la juez.

¿Cuál es su formación?

La Dra. Rodríguez es bachiller de la Compañía de María La Enseñanza en la ciudad de Barranquilla. Realizó sus estudios de pregrado como abogada en la Universidad del Atlántico, y tiene especialización en Derecho Procesal Civil y maestría en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, además de diplomados y capacitaciones en el exterior.

“Mi labor ha trascendido el ámbito judicial, donde se ha visibilizado el impacto de nuestras decisiones en la vida de las comunidades rurales y étnicas afectadas por el despojo y abandono forzado. Estos espacios de divulgación no solo resaltan la dimensión humana de las sentencias que proferimos, sino que reafirman el papel de la justicia como herramienta de transformación social y restitución de la dignidad”, aseguró la funcionaria, quien tiene más de 16 años como empleada judicial.

Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a través de su presidente Oswaldo Zárate Cortés, resaltó su compromiso, dedicación y liderazgo calificando como un ejemplo, su desempeño en los estrados.