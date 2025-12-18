¡Prográmese! Tiendas D1 y ARA no prestarán servicio durante varios días en diciembre: Le contamos

Los supermercados Ara y D1, son dos de las cadenas de supermercados más nuevas que se han instalado en Colombia, pues tiendas Ara llegó en el año 2013 y D1 en el año 2009. Sin embargo, a pesar de no ser cadenas con la trayectoria más larga en el país, se han logrado posicionar como dos de los favoritos de los colombianos.

La popularidad de estos supermercados, que los llevó a posicionarse rápidamente en una gran parte del país, se dio gracias a sus modelos conocidos como ‘Hard discount’, bajo el cual, ofrecen precios muy competitivos a los compradores, que pueden a llegar ser 30% más bajos que en su competencia.

Las tiendas preferidas por los colombianos

Con base en esto, el portal especializado Mall & Retail, realizó una investigación durante 2024 para establecer cuáles eran los supermercados en Colombia que tenían una mayor facturación respecto a los m2 de sus tiendas, arrojando como resultado, que la cadena con mejor proporción fue Carulla, seguido por tiendas Ara y D1.

Gracias a este informe, se logró verificar la perspectiva de muchas personas, quienes aseguran que tanto D1 como Ara, gracias a sus precios competitivos, se habían convertido en dos de los mercados favoritos de los colombianos, dejando de lado a cadenas con más trayectoria como Éxito, SurtiMAX, Jumbo, Easy, entre otros.

Sin embargo, para este diciembre de 2025, ambos supermercados comunicaron por medio de sus redes sociales que sus tiendas no estarán abiertas en algunos de los días más importantes del último mes del año, pues esto es con el objetivo, que sus colaboradores puedan descansar y compartir con sus seres queridos en las fechas especiales.

Tiendas D1

Por el lado de tiendas D1, fueron los primeros en comunicar la decisión por medio de sus redes sociales, anunciando que los días 25 de diciembre y 01 de enero no abrirán sus tiendas físicas y tampoco prestarán servicio de domicilio. Adicional, establecieron que pueden tomar decisiones acerca de los horarios que se manejen durante el 24 y 31 de diciembre, por lo que recomendaron a los compradores estar atentos a cualquier cambio que pueda surgir.

La publicación que realizaron por medio de su Instagram, la acompañaron con el siguiente mensaje "D1Lover, anticipa tus compras en D1. En estas fiestas, queremos que nuestros colaboradores también disfruten con sus familias, por eso te recordamos que el 25 de diciembre y el 1 de enero ¡No abrimos!"

Tiendas Ara

Por parte de las tiendas Ara, anunciaron por medio de su cuenta de Instagram que los días jueves 25 de diciembre y 1 de enero, no prestarán servicio en sus tiendas físicas, con el objetivo de que sus trabajadores puedan compartir con sus familiares.

El anuncio lo acompañaron con el siguiente mensaje "Este 25 de diciembre y 01 de enero nuestras tiendas ara estarán cerradas para que todos podamos compartir en familia. Gracias por elegirnos cada día. ¡Les deseamos una Navidad y un próspero Año Nuevo!“.

