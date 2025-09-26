Las 4 cadenas que venden más pollos en Colombia: juntas superan 35 millones de unidades al año

El Mapa Nacional de Retail 2025, desarrollado por ‘Mall & Retail’, mostró cómo el pollo pasó de ser un plato tradicional en los hogares colombianos a consolidarse como un verdadero motor económico dentro del sector de comidas fuera del hogar.

En esta coyuntura, el Mapa de Percepción de la Oferta Gastronómica en Centros Comerciales destacó que el 18,5% de los visitantes elige el pollo al decidir dónde comer, lo que lo ubica como la segunda preferencia del consumidor, solo superada por las hamburguesas.

Cabe destacar que esta tendencia evidencia la fuerza que ha adquirido el pollo en la dinámica de consumo, ya que no solo responde a un gusto generalizado, sino también a la capacidad de las marcas de ofrecerlo en múltiples formatos y precios competitivos.

Según Leopoldo Vargas Brand, CEO de ‘Mall & Retail’, el pollo dejó de ser únicamente un alimento cotidiano para transformarse en “una categoría estratégica para los centros comerciales y las marcas”, pues combina accesibilidad, familiaridad y una atractiva relación entre calidad y precio.

¿Qué magnitud tiene el consumo de pollo en Colombia?

El impacto del consumo de pollo trasciende los centros comerciales y se consolida como un eje fundamental en la economía nacional. Desde la perspectiva de Fenavi, en 2024 la producción alcanzó 1,8 millones de toneladas, equivalentes a 900 millones de aves.

De este total, cerca del 20% se destinó al canal de restaurantes, lo que significa 180 millones de pollos al año y una facturación aproximada de $5,4 billones.

Dentro de este mercado, las cadenas especializadas en pollo tienen un rol importante. De las 65 empresas analizadas por ‘Mall & Retail’, 11 cadenas organizadas en centros comerciales registraron ventas por $2,49 billones en 2024, lo que equivale al 28,7% de la facturación total del retail gastronómico en el país.

Estas cifras confirmaron que el pollo no solo es uno de los alimentos más consumidos por los colombianos, sino también un producto altamente escalable y competitivo, capaz de sostener su crecimiento en un sector que exige innovación, eficiencia y adaptabilidad constante.

¿Qué marcas dominan la venta de pollo en el país?

El más reciente ranking de cadenas pone en evidencia la fuerza y diversidad de los jugadores en el mercado del pollo en Colombia. Frisby se consolida como líder indiscutible con 12,5 millones de unidades vendidas al año, afianzando su posición como referente familiar en el sector.

De manera sorpresiva, Tiendas Ara ocupa el segundo lugar con 11,4 millones de pollos asados anuales. Esto equivale a más de 31.000 unidades vendidas cada día, pese a no ser un restaurante tradicional.

En la tercera posición aparece KFC, con 10,2 millones de unidades anuales, gracias a su modelo global de estandarización que garantiza consistencia y reconocimiento de marca.

Por otra parte, Kokoriko ocupa el cuarto lugar, manteniendo su legado histórico con 1,3 millones de pollos vendidos, lo que demuestra su permanencia en la preferencia de los consumidores.

Finalmente, cabe resaltar que estas cadenas representan decenas de millones de unidades vendidas al año, mientras que el canal popular suma cientos de millones más, generando ingresos billonarios y confirmando al pollo como un producto transversal en todos los estratos sociales.