La nueva IA que se implementará en los supermercados de Colombia, ¿De qué trata?

En un contexto donde el 36% de las pérdidas de productos perecederos en retail se deben a una mala gestión del inventario, Yango Tech presenta una innovadora solución tecnológica: AIventory. Este sistema basado en inteligencia artificial (IA) y visión por computadora promete transformar la manera en que los supermercados y tiendas en Colombia monitorean y gestionan sus productos en tiempo real, lo que genera un impacto positivo tanto en la eficiencia operativa como en la experiencia del cliente.

AIventory escanea las estanterías cada 15 minutos, detectando productos agotados, artículos mal ubicados y errores de precio, manteniendo los estantes organizados y actualizados en todo momento. Según Yango Tech, esta herramienta no solo mejora la disponibilidad de productos en las estanterías, sino que también aumenta la eficiencia operativa, reduciendo el desperdicio y optimizando el espacio disponible en los establecimientos.

¿Cómo funciona AIventory?

La clave del éxito de AIventory radica en su combinación de visión por computadora y tecnología de réplica virtual. El sistema simula y analiza el rendimiento de los productos en las estanterías mediante réplicas virtuales, permitiendo realizar un seguimiento en tiempo real y ajustar el stock de manera precisa. Esto facilita la detección rápida de productos agotados, la reorganización de artículos y la corrección de precios erróneos.

Según John Osorio, Líder de Desarrollo de Negocios de Yango Tech, “la implementación de AIventory elimina las conjeturas en la gestión de inventarios, mejorando la eficiencia operativa y ofreciendo una experiencia de compra más fluida para los consumidores”.

Un beneficio clave para los minoristas

Los minoristas que implementaron AIventory reportaron incrementos de hasta el 5% en ventas, gracias a la mayor disponibilidad de productos y el cumplimiento de planogramas. Además, la herramienta contribuye significativamente a reducir el desperdicio de alimentos y las pérdidas monetarias asociadas a la mala gestión del inventario. Esto responde a uno de los principales retos ambientales que enfrenta el país: el desperdicio de alimentos.

El 36% de las pérdidas de productos perecederos en el retail colombiano, según el estudio “Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia” del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se deben a una gestión ineficiente del inventario. AIventory es una respuesta directa a esta problemática, ayudando a las empresas a mejorar su sostenibilidad y reducir pérdidas económicas.

Colaboración con LOGYCA: Un paso hacia la innovación

Este lanzamiento es el resultado de la colaboración entre Yango Tech y LOGYCA, una organización líder en la creación de ecosistemas colaborativos para el retail en Colombia. Como parte de esta alianza, ambas empresas habilitaron una demostración permanente de AIventory en el LOGYCA / LAB, un espacio dedicado a la experimentación e innovación aplicada en el que los minoristas pueden conocer cómo la tecnología mejora la ejecución en punto de venta.

Leonel Pava, CEO de LOGYCA, destacó la importancia de la colaboración para conectar la tecnología con los desafíos operativos reales. “Entendemos que la innovación no solo depende de las herramientas, sino de cómo estas se aplican en el contexto real del retail colombiano”, afirmó Pava.

Impacto en el crecimiento del sector retail colombiano

El sector minorista en Colombia ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento del 2,1% en ventas reales en 2024 y un 10,5% de crecimiento en los primeros cuatro meses de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este crecimiento también trae consigo nuevos desafíos en la gestión de inventarios.

AIventory se posiciona como una herramienta clave para optimizar la gestión del stock, eliminando el margen de error y ofreciendo un control más preciso sobre los productos disponibles en los estantes. La solución no solo facilita la gestión diaria, sino que también permite a los minoristas tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Conclusión: Tecnología que mejora la experiencia del consumidor

AIventory es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial puede transformar la gestión de inventarios en el retail. Con su capacidad para detectar y corregir rápidamente los problemas en las estanterías, Yango Tech ha logrado ofrecer una herramienta que no solo mejora la disponibilidad de productos, sino que también contribuye a reducir el desperdicio y optimizar la experiencia de compra. En un mercado como el colombiano, esta innovación representa una ventaja competitiva significativa para los minoristas, al tiempo que resuelve desafíos operativos clave en el sector.