Legalizan capturas en caso presunta corrupción del contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17

JUDICIAL

El juzgado 131 de Control de Garantías de Bogotá, legalizó las capturas del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32; al exsecretario general del Ministerio de Defensa Nacional, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y al asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas.

Ellos son tres de los cinco implicados en el escándalo de presunta corrupción en el millonario contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17, suscrito por un valor de $USD 32 millones de dólares con la empresa Vertol Systems Company, y en el que se habría perdido $USD 16 millones de dólares

#ATENCIÓN | Por petición de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, un juez emitió 5 órdenes de captura contra militares y particulares que estarían implicados escándalo de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional en que se habría perdido 16 millones de… pic.twitter.com/AgxsBlvSy2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

La Fiscalía les imputa los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.

EN DESARROLLO...