Es una cosa demencial, lo que hemos visto es que se tomaron el pueblo: alcalde de Buenos Aire, Cauca

Varios habitantes de Buenos Aires en el Cauca han reportado desde la madrugada de este martes 16 de diciembre una compleja situación de orden público donde se presentan ataques contra la fuerza pública en pleno casco urbano.

De acuerdo con reportes de las autoridades, son constantes las ráfagas de fusil en distintos sectores del municipio. Además, se ha alertado sobre la presencia de varios cilindros sospechosos, lo que ha incrementado el temor entre los habitantes.

El alcalde Pablo Peña, en entrevista con el Noticiero de Mediodía de Caracol Radio afirmó que es muy doloroso lo que ha pasado en toda la mañana, “Es algo que no cabe en la cabeza de ningún ser humano, es algo demencial”.

Aseguró que está tratando de precisar la información que indica que hay algunas personas muertas.

Los combates son aparentemente realizados por grupos armados al margen de la ley, en algunos de los videos que se han publicado en redes sociales se ve que atacan a la estación de Policía del municipio, desde las 6 de la mañana han tenido el control de la parte urbana.

“Allí estaban para hoy unos 17 uniformados y ellos son los que han resistido este ataque violentísimo, un ataque absolutamente terrible que nos ha originado esta situación. Ahí hay presencia de un helicóptero del ejército y presencia militar y policial que inclusive ha recrudecido el combate”, comentó el alcalde de Buenos Aire, Cauca.

Los combates se han ido extendiendo a un municipio que puede tener cerca de 6 mil o 7 mil habitantes, esto ha escalado de una manera muy grave. Sobre las 11:45 de la mañana, casi cinco horas después de iniciar el ataque, llega el helicóptero para apoyar a los uniformados de la estación de Policía del municipio.

“Habrá que ver luego qué pasó para que se demorara tanto en llegar la ayuda que demandaba que mandábamos allí en el municipio. Finalmente ya están ahí y eso lo que ha producido son unos combates muy intensos”, puntualizó el alcalde Pablo Peña.