Mujer requerida por la justicia chilena fue ubicada en el aeropuerto Matecaña de Pereira

En medio de las revisiones habituales que se realizan en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, fue ubicada una mujer de 25 años que era requerida por autoridades judiciales de Chile por un proceso relacionado con tráfico de drogas.

El hecho se presentó dentro de la terminal aérea, cuando personal encargado de los controles solicitó de manera rutinaria el documento de identidad de la joven, quien tenía previsto viajar hacia la ciudad de Santa Marta.

Al consultar su información en los sistemas de verificación, se encontró que existía una alerta internacional vigente en su contra, emitida por una autoridad judicial chilena.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Juan Pablo Ruiz, entregó los detalles de este hecho

“La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia, logró la captura con fines de extradición de una mujer requerida por las autoridades chilenas por el delito de tráfico de estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo al interior de la terminal aérea cuando uniformados solicitaron de manera voluntaria el documento de identidad de una ciudadana; esta persona fue dejada a disposición a la espera que se adelanten los trámites legales para su posterior proceso de extradición."

Desde la Policía Nacional destacaron que este tipo de resultados hacen parte del trabajo conjunto con organismos internacionales, orientado a enfrentar delitos de alcance transnacional y a fortalecer la seguridad en los principales puntos de movilidad del país.