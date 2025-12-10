Desmovilizado de las extintas FARC fue asesinado en zona rural de La Celia, Risaralda

Pereira

Es el tercer homicidio que se presenta en el municipio de La Celia. Risaralda, este año; esta vez, ocurrió en la vereda San Gerardo, cuando Roberto Largos Guapacha conducía su motocicleta por este corredor rural, allí fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Según el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, confirmó que Largos Guapacha se había desmovilizado en el año 2017 en San Vicente del Caguán.

“Se está revisando qué tipo de situación puede pasar con el señor en los antecedentes, obviamente desde su época de hacer parte de estos grupos al margen de la ley; pero desconocemos realmente a qué se debe esa situación de ese atentado contra él. Era una persona que no tenía un arraigo permanente allí en el municipio porque inclusive era de un municipio del Quindío."

Según conoció Caracol Radio, de manera extraoficial, hay una disputa por el territorio por grupos criminales como Nueva Generación y Los Flacos que disputan estos corredores viales utilizados para el transporte de droga entre el Águila y Villanueva, Valle y La Celia, Risaralda.

La víctima de este hecho tenía en la actualidad una orden de captura vigente, al parecer, por el delito de extorsión.