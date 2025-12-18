Incendio destruyó un galpón de una granja avícola en el sector de Tribunas

Pereira

Una llamada ciudadana alertó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira sobre un incendio estructural en la vereda La Gramínea, en el corregimiento de Tribunas. De acuerdo con el reporte oficial, la conflagración consumió un galpón perteneciente a una granja avícola ubicada en esta zona rural del municipio. En el incendio se perdieron 19.000 aves de entre 3 y 6 días de nacidas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Nataly Calderón Melo, directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, informó que para atender la emergencia se desplegaron tres máquinas del sistema, un carrotanque del sector Tribunas–Córcega y una máquina extintora, con el fin de controlar las llamas y evitar su propagación a otras estructuras cercanas.

Por su parte, Miguel Sánchez, jefe técnico de la Granja La Candelosa, destacó la oportuna respuesta de los organismos de socorro, que permitió contener el incendio y reducir mayores afectaciones en la infraestructura y en las áreas aledañas.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones para prevenir incendios estructurales, entre ellas evitar el uso inadecuado de velas, estufas y conexiones eléctricas, no sobrecargar tomas ni extensiones y realizar mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas. En zonas rurales y de cobertura vegetal, insistieron en no realizar quemas, no arrojar colillas de cigarrillo ni elementos inflamables, apagar completamente las fogatas y reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato de incendio a los organismos de emergencia.

Desde la entidad, se reiteró el llamado a empresarios y a la comunidad para adelantar inspecciones de seguridad de manera regular en viviendas y establecimientos comerciales, como medida de prevención para reducir el riesgo de este tipo de emergencias.