El fin de semana de velitas, en Risaralda, dejó el saldo de cinco personas quemadas con pólvora

En Risaralda la noche de las velitas no pasó invicta frente a casos de personas quemadas con pólvora; en Pereira se presentaron dos casos, lo que suma cuatros personas lesionadas desde el primero de diciembreen la capital risaraldense.

El primero de estos casos ocurrió en el barrio Belmonte, se trata de un hombre de 22 años de edad quien llegó al hospital con quemaduras de segundo grado en la cara afectando de manera considerable sus ojos, según la Secretaría de Salud de Pereira, se desconoce el artefacto con el cual se quemó.

El segundo caso fue el de una menor de 13 años de edad, quien llegó remitida del barrio el Rocío Bajo, luego de quemarse con pirotecnia, tipo torta, y como consecuencia, resultó con lesiones profundas, según la autoridad en salud, en el labio superior con pérdida de tejido y varias lesiones en el brazo y la pierna derecha. Ambas personas heridas están hospitalizadas.

La quinta persona que resultó lesionada como consecuencia de la pólvora en esta época decembrina se encontraba en el municipio de Santa Rosa de Cabal, un hombre de 21 años con quemaduras en dos dedos de la mano y fue trasladado a una clínica del municipio.