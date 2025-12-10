Incendio estructural en el barrio La Playita en Pereira, deja un hombre lesionado

Pereira

A las 11:10 de la mañana, habitantes del barrio La Playita, en el sector de Cuba, alertaron sobre un incendio que se originó en el tercer piso de una vivienda.

Hasta el sitio llegaron cuatro máquinas y 18 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira, quienes lograron controlar la emergencia. La estructura en madera del piso superior quedó completamente consumida por las llamas.

La administración municipal abrió una investigación para precisar el origen del fuego. Según el testimonio de uno de los residentes, la conflagración habría comenzado mientras realizaba una reparación con un cautín; al regresar de una tienda cercana, el fuego ya se había extendido rápidamente.

El balance fue entregado por la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos, Nataly Calderón Melo.

“Tenemos el reporte de un hombre lesionado, aproximadamente 60 años, que fue atendido en el sitio. Presenta quemaduras de segundo grado, no son lesiones mayores. Reiteramos a toda la comunidad la necesidad de cuidarnos el triple en esta época decembrina. Evitemos dejar velones encendidos sin supervisión, conexiones eléctricas cuando no estamos en el hogar, sobrecargar nuestros enchufes con la decoración navideña y, por supuesto, revisar las conexiones y las estufas de gas. Evitemos este tipo de incidentes en esta época que es para compartir en familia.”

Las autoridades insisten a los risaraldenses en adoptar medidas de prevención para evitar nuevas emergencias durante esta época.

