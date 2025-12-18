Hallan sin vida a ciudadana estadounidense que cayó al río Otún en La Florida, Pereira

Pereira

El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles en el sector del puente Albán, donde organismos de socorro adelantaron un operativo de búsqueda tras la alerta de la comunidad, hasta lograr la recuperación del cuerpo horas después.

Luego de varias horas de búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida de una ciudadana estadounidense que había sido reportada como desaparecida tras caer al río Otún, en el corregimiento de La Florida, sector del puente Albán, en Pereira.

La emergencia se presentó en la mañana de este miércoles 17 de diciembre. Hacia las 6:30 a. m., habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre la caída de una mujer al afluente, en un punto del puente que no cuenta con barandas de protección, lo que generó preocupación entre la comunidad.

Tras el aviso, se activó de inmediato el operativo de búsqueda con la participación de unidades de la Policía Nacional, personal especializado en rescate, la Defensa Civil y otros organismos de socorro, quienes realizaron labores de rastreo a lo largo del río Otún.

Luego de un trabajo conjunto y técnico, los equipos de emergencia lograron ubicar y recuperar el cuerpo de la mujer. La víctima fue identificada como Linda S. Strauchler, de 77 años, ciudadana estadounidense, quien se encontraba de visita en la región y llevaba dos días hospedada en un hotel del corregimiento de La Florida.

El reporte lo entregó el director de la Defensa Civil de Risaralda, Alfredo Muñoz.

“En las últimas horas se recibió información sobre el deceso de una mujer de nacionalidad extranjera, identificada como Linda S. Strauchler, quien cayó al río Otún a la altura del puente Albán. La Defensa Civil Colombiana y los demás organismos de socorro iniciaron la búsqueda a lo largo del afluente, logrando recuperar su cuerpo a las 11:20 de la mañana.”

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución en zonas cercanas a ríos y puentes, especialmente en sectores que no cuentan con elementos de protección, para evitar este tipo de tragedias.