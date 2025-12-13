Tragedia familiar en Santa Rosa de Cabal: menor muere ahogado en una piscina

Pereira

En una piscina ubicada en San Vicente Reserva Termal del municipio de Santa Rosa de Cabal se registró el fallecimiento del menor T. L. G., de 4 años. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el niño se encontraba en compañía de su abuelo y un primo. La familia había llegado procedente de Santander para disfrutar de las vacaciones de fin de año en Risaralda.

Según el reporte oficial, el abuelo manifestó que el menor estaba jugando en la piscina de manera segura y bajo su supervisión; sin embargo, en cuestión de segundos, tras un descuido, lo perdió de vista. Posteriormente, lo buscó hasta observar cómo varias personas que se encontraban en el balneario sacaban al niño del agua para auxiliarlo.

Versiones entregadas por familiares a medios de comunicación de la región señalan que, al parecer, en el lugar no había socorristas ni personal capacitado para atender una emergencia de este tipo.

El reporte entregado por el Departamento de Policía de Risaralda expone que, tras practicarle primeros auxilios en el sitio, el menor fue trasladado a la Clínica Santa Clara. En el centro asistencial se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin obtener respuesta cardíaca ni respiratoria, por lo cual se suspendieron los procedimientos y se declaró el deceso.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño Londoño, se refirió al caso y entregó recomendaciones a las familias que visitan balnearios y sitios de recreación durante esta temporada.

“Muy lamentable lo ocurrido con la familia de este niño. Entendemos que el hecho se presentó en un sitio de recreación del municipio de Santa Rosa de Cabal; al parecer se trataba de una familia proveniente de Santander y, aparentemente por un descuido humano, un niño de cuatro años falleció. Esta es una recomendación clara para todas las familias: cuando estemos con menores de edad, especialmente niños menores de cinco años, debemos ser sumamente cuidadosos, ya que en cualquier momento, y sobre todo en espejos de agua, un niño puede sufrir un accidente. Lamentamos profundamente lo sucedido y esperamos que avancen las investigaciones de la Fiscalía para determinar cuál fue la causa de esta situación”.

Balneario lamentó el fallecimiento y aseguró haber activado protocolos internos

La empresa San Vicente Reserva Termal, a través de un comunicado de prensa, lamentó el fallecimiento del menor e indicó que, una vez detectada la situación, se activaron los protocolos internos de respuesta. Señaló además que un médico presente en el lugar, junto a un equipo de brigadistas, brindó apoyo voluntario en las maniobras de reanimación cardiopulmonar y soporte con equipo de desfibrilación automática.

En el comunicado, la empresa informó que se encuentra colaborando con las autoridades competentes y a la espera del dictamen de Medicina Legal, el cual permitirá establecer las causas médicas exactas del fallecimiento y esclarecer plenamente los hechos.