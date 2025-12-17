Salario mínimo 2026: cifra de aumento preocupa por intereses que cobrarían los bancos

Mientras la negociación del salario mínimo en la Comisión de Concertación concluyó tras cumplirse la fecha límite del 15 de diciembre sin un acuerdo, otros factores de la economía siguen moviéndose y generando líneas de análisis.

Este es el caso de las tasas de interés, definidas por el Banco de la República, que se reunirá este viernes 19 de diciembre de 2025, bajo la perspectiva de las posibilidades de incremento del salario mínimo que se encuentran entre un 7 y un 16 % según las propuestas de las centrales obreras y los empresarios.

En este marco, el banco internacional UBS publicó un reporte en el cual analiza las perspectivas de la inflación y las tasas de interés de cara a las negociaciones, llegando incluso a vaticinar una eventual cifra del 11,5 % para el incremento, pero ¿De dónde provienen estos datos y en cuánto quedaría el salario en este horizonte?

¿Cuál sería el incremento del salario mínimo 2026 según UBS?

El banco internacional UBS proyecta un aumento del salario mínimo del 11,5 % para 2026, esto quiere decir que, de acuerdo con el estudio, el poder adquisitivo de los colombianos aumentaría un 6 % en términos reales (ganancia por encima de la inflación), según reseña Bloomberg Línea.

Sin embargo, ante las propuestas que están sobre la mesa, a entidad se adhiere a la advertencia de los gremios empresariales como ACOPI, quienes han advertido sobre las consecuencias que tendría un aumento de dos dígitos para la economía. El banco señala que, de acercarse al 16 % que proponen las centrales obreras, esto obligaría al banco central a subir las tasas de interés para evitar que la inflación se dispare.

¿Qué está pasando con las tasas de interés?

Este aumento no se ha dado hasta el momento, según destaca Valora Analitik a partir del informe de UBS, debido a que la desaceleración de los precios (desinflación) sigue en línea con el vaticinio de un cierre anual de 5,1 % para el 2025.

Adicionalmente, como indica el medio económico, otros riesgos latentes en la economía como la depreciación y el aumento de las tarifas del gas no se han materializado hasta el momento. En ese orden de ideas, las negociaciones del salario mínimo siguen siendo compatibles con una cifra entre el 11 y 12 %, la cual sigue considerándose razonable.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo con el aumento que proponen los expertos?

Así las cosas, con el incremento de 11,5 % que vislumbra UBS, el salario mínimo 2026 en Colombia quedaría de la siguiente manera:

Salario Mínimo Actual: $ 1′423.500 + 11.5 % = $1′587.102

Auxilio de Transporte: $ 200.000 + 11.5 % = 223.000

Así las cosas, con dicho aumento el salario total quedaría en $ 1′810.102.