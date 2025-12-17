Migración Colombia habilita plataforma para agilizar viajes de pasajeros

Ante el incremento de los flujos migratorios propios de la temporada de fin de año, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia hace un llamado a los viajeros nacionales y extranjeros a utilizar de manera anticipada Check-Mig, la herramienta tecnológica que permite precargar la información del viaje y agilizar el proceso de control migratorio en los puntos de entrada y salida del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Check-Mig ya está de nuevo disponible y es una herramienta que facilita la gestión migratoria al reducir los tiempos de espera en sala y optimizar la entrevista de control, disminuyendo la interacción entre oficiales de Migración y pasajeros. A través de esta plataforma, los viajeros pueden registrar previamente datos como número de vuelo, aerolínea, motivo del viaje, lugar de hospedaje, estado de salud y otra información relevante, lo que permite un proceso más rápido.

El registro en Check-Mig debe realizarse ingresando al portal web de Migración Colombia con una anticipación de hasta 72 horas o hasta una hora antes del viaje. El usuario deberá seleccionar el idioma de preferencia, el medio de transporte, el tipo de registro (ingreso o salida del país) y el puesto de control migratorio por donde va a ingresar o salir del país, diligenciando la información solicitada. Una vez completado el proceso, el sistema envía una confirmación al correo electrónico registrado.

Como complemento a esta estrategia de modernización y eficiencia, Migración Colombia también invita a los viajeros a utilizar Biomig, el sistema automático de control migratorio que reconoce el iris o el rostro para agilizar la entrada y salida del país de manera rápida, segura y sin contacto físico, evitando filas largas y ofreciendo una experiencia cómoda.

Biomig se encuentra habilitado en los aeropuertos internacionales El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Rionegro), Rafael Núñez (Cartagena), Alfonso Bonilla Aragón (Palmira), Ernesto Cortissoz (Barranquilla), Matecaña (Pereira) y Los Garzones (Montería), así como en el Puesto de Control Terrestre de Rumichaca (Nariño). La entidad proyecta ampliar progresivamente su cobertura a otros terminales del país.

Este sistema puede ser usado por ciudadanos colombianos mayores de 18 años para entrar y salir del país; los menores colombianos de 12 a 17 años, solo para ingresar con autorización de padres o tutor; y los extranjeros mayores de edad, únicamente para salir sin registrarse previamente.

El registro o “enrolamiento” se realiza en puntos habilitados por Migración Colombia, donde se valida la documentación y se capturan los datos biométricos, principalmente la imagen del iris, que funciona como una huella digital. El proceso es gratuito y solo debe realizarse una vez, garantizando que los futuros viajes sean más ágiles y autónomos.

El viajero que se haya registrado solo debe ubicar su documento en el lector; luego, la pantalla pide seleccionar el idioma (español, inglés o francés) y seguir las instrucciones. Después, el sistema captura la biometría y, si todo está en orden, se abren las puertas para continuar el viaje.

“La utilización de herramientas como Check-Mig y Biomig nos permite responder de manera eficiente al aumento de viajeros durante esta temporada, fortaleciendo la seguridad y reduciendo los tiempos de atención en los puestos de control migratorio. Invitamos a los ciudadanos a planear su viaje con anticipación y a hacer uso de estas plataformas que facilitan un tránsito más ágil y ordenado, respondiendo al incremento de los flujos migratorios que vivimos como país”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Migración Colombia reitera que ambos servicios son gratuitos y hacen parte de la estrategia de modernización del control migratorio, orientada a mejorar la experiencia de los viajeros y a fortalecer la gestión segura de los flujos migratorios en el país.