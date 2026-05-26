Afinia fortalece la infraestructura eléctrica en San Martín de Loba para mejorar el servicio

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y la mejora continua de la calidad del servicio, Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará mañana martes 26 de mayo importantes trabajos al interior de la subestación San Martín de Loba, en el sur de Bolívar.

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Las obras contemplan la ampliación y modernización de equipos que permitirán duplicar la capacidad instalada de la subestación, una acción clave para mitigar las sobrecargas que actualmente se presentan en horas de alta demanda de energía en esta región.

Para ejecutar estas labores de manera segura, será necesario interrumpir temporalmente el servicio de energía mañana martes 26 de mayo, entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, impactando los sectores urbanos y rurales de los municipios de San Martín de Loba y Hatillo de Loba.

Con esta intervención, la compañía continúa avanzando en acciones técnicas orientadas a brindar un servicio más confiable, estable y seguro para las familias, comercios y usuarios de esta zona del departamento.

Afinia agradece la comprensión y el respaldo de la comunidad durante el desarrollo de estos trabajos, que representan una inversión importante para el fortalecimiento del sistema eléctrico y el bienestar de los usuarios.