Largas filas en Aeropuerto el Dorado por protestas del sindicato Migración: pasajeros denuncian pérdida de vuelos

#BOGOTÁ Varios pasajeros se encuentran en las largas filas que a esta hora se presentan en el Aeropuerto Internacional el Dorado (@BOG_ELDORADO), al inicio de la Semana de receso escolar.



Los pasajeros aseguran que hay falta de personal y demoras para el paso migratorio. Según cuentan, varios han perdido sus vuelos por estas afectaciones.

¿Protestas del personal de Migración?

En las ventanillas de Migración, hay letreros del sindicato, en el que le exigen al gobierno el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras el plan tortuga que efectuaron el pasado mes de mayo, y señalan puntualmente que “no más deshumanización para los empleados de Migración Colombia y la Cancillería”.

En Caracol Radio hablamos con uno de los funcionarios, quien nos contó que “los tienen intimidados”.

Sin embargo, desde Migración Colombia aseguran que están trabajando para lograr el cumplimiento de las peticiones en cuanto a bonificaciones y la creación de nuevos cargos.

“Nosotros estamos trabajando de la mano con ellos. En atención a sus peticiones se logró una bonificación migratoria y la entidad está en una reestructuración, con la creación de nuevos cargos y demás”, puntualizaron.