Biomig en Los Garzones: Montería acelera su conectividad global con tecnología de vanguardia

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, entregó moderno equipo de Biomig para fortalecer el control migratorio en el Aeropuerto Los Garzones.

Montería

El Aeropuerto Los Garzones de Montería dio un paso concreto en su proceso de internacionalización con la puesta en operación del sistema Biomig, una solución tecnológica avanzada que modernizará los controles migratorios para pasajeros en vuelos internacionales.

El alcalde Hugo Kerguelén García fue el encargado de realizar la entrega oficial de esta infraestructura, subrayando su papel dentro de una estrategia integral diseñada para posicionar a la capital cordobesa como un destino competitivo y atractivo para la inversión y el turismo.

Durante el acto de inauguración, el mandatario local conectó este logro con los esfuerzos más amplios que se vienen realizando en la ciudad.

“El trabajo que hemos venido realizando en materia de turismo de alto valor, con eventos de tipo académico, deportivo y cultural, está dando grandes resultados”, afirmó Kerguelén.

Añadió que este ecosistema de desarrollo se complementa con instrumentos como el nuevo estatuto tributario municipal, el cual ofrece “beneficios reales para que empresas e inversionistas le apuesten a Montería”.

La nueva dotación de Los Garzones

La nueva dotación, adquirida directamente por la administración municipal, está compuesta por pasillos de seguridad automatizados, lectores biométricos de iris, lectores de documentos de alta tecnología, estaciones de supervisión y un sistema integral de inspección documental y verificación de identidad.

Esta infraestructura, que es estándar en los principales aeropuertos del país, tiene como objetivo central agilizar los trámites migratorios, reforzar los niveles de seguridad y ofrecer una experiencia más ágil y confortable a los viajeros que utilicen la terminal aérea.

El alcalde Kerguelén recordó que la consecución de un vuelo internacional directo fue establecida como una meta prioritaria desde el primer día de su gobierno.

“Desde el principio nos dimos a la tarea de hacer las gestiones necesarias para lograr el primer vuelo internacional desde nuestra ciudad”, señaló, enfatizando que “la internacionalización del aeropuerto no es un discurso, es una meta concreta en la que estamos concentrados y en la que avanzamos con resultados”. Para ello, destacó la importancia del trabajo colaborativo con diversas entidades nacionales y regionales.

Esfuerzo de varias entidades

“Este ha sido un esfuerzo mancomunado con AirPlan, el Gobierno Nacional, Migración Colombia, la DIAN, el ICA, la Policía Nacional y el Gobierno Departamental”, detalló el alcalde. Recalcó que cada una de estas instituciones ha desempeñado un rol fundamental para que hoy Montería pueda continuar avanzando de manera firme hacia la materialización de su primera ruta aérea internacional.

Asimismo, celebró el cumplimiento de los plazos establecidos, señalando que “los tiempos y los compromisos establecidos se han cumplido” con la entrega del equipo Biomig.

Finalmente, el mandatario se refirió a la expectativa generada en la comunidad tras años de espera. “De esta ruta internacional se viene hablando hace mucho tiempo y muchos ya no creían”, admitió. No obstante, se mostró optimista y aseguró que “gracias al trabajo, la persistencia y la voluntad que le hemos puesto, estamos muy cerca de que el próximo año veamos despegar el primer vuelo internacional desde nuestra terminal aérea”, sellando con esta proyección un mensaje de confianza en la inminente concreción de un anhelo histórico para la ciudad.