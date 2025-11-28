Congestión en las filas de Migración en el Aeropuerto El Dorado: ¿Qué pasa?

Bogotá D.C

En las últimas horas, viajeros reportaron largas filas en los puestos de Migración Colombia del Aeropuerto Internacional El Dorado.

De acuerdo con Migración Colombia, esta situación se debe a los cientos de viajeros que llegan al país para asistir a los diferentes conciertos y eventos culturales que están programados para estos últimos días de noviembre.

Según la entidad, las filas se están demorando máximo una hora, tiempo que no es considerado como demorado.