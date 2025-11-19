Migración reportó que 1.600 viajeros ya usan el nuevo punto Biomig en Belén La Nubia de Medellín

A un mes de haber entrado en funcionamiento, el nuevo punto de registro Biomig en el barrio Belén La Nubia de Medellín, ya suma más de 1.600 viajeros enrolados —registrados—. La cifra confirma la rápida acogida del sistema biométrico que promete agilizar los controles migratorios y reducir tiempos.

El punto abrió el 1 de octubre y permite a cualquier viajero registrarse gratuitamente mediante reconocimiento de iris y rostro. Con este enrolamiento previo, los usuarios pueden pasar por módulos automatizados en aeropuertos sin necesidad de contacto con un oficial, un trámite pensado para hacer más seguros y ágiles los desplazamientos internacionales.

El impulso a Biomig también llega a través de una campaña conjunta entre Migración Colombia y Avianca en los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cartagena, donde los viajeros pueden registrarse y recibir hasta el 30 de noviembre un bono de 25 dólares o 5.000 millas LifeMiles para futuros vuelos internacionales.

Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, detalló que el Biomig opera hoy con 90 módulos en todo el país y supera los 2,4 millones de movimientos procesados desde 2022.

En Antioquia, los viajeros pueden usarlo tanto en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro como en el punto de La Nubia, que evita desplazamientos hasta la terminal aérea y facilita el acceso al servicio. El enrolamiento en La Nubia está disponible de lunes a viernes, entre 9:00 a.m. y 11:30 a.m., y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.