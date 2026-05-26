Veolia realizó el lanzamiento de la Brigada “Barremos Con Orgullo Cartagenero”
En el parque de la Virgencita de Blas de Lezo
Veolia Aseo Cartagena, con la puesta en marcha de soluciones ambientales las cuales promueven prácticas responsables y sostenibles, entregó hoy a la ciudad la nueva Brigada “Barremos con Orgullo Cartagenero”, la cual está conformada por 12 operarios especializados en barrido y limpieza. Esta brigada realizará diariamente actividades de limpieza y recuperación de puntos críticos identificados en nuestra área de prestación de servicio.
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El objetivo es garantizar que las avenidas, áreas públicas y zonas verdes de Cartagena se mantengan limpias y en óptimas condiciones. Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental de la ciudad y demostramos que, juntos, podemos sacarle brillo a Cartagena. Es importante precisar, que esta brigada atenderá las solicitudes de intervención presentadas por líderes comunales, priorizando la creación de espacios limpios y sostenibles para el disfrute y bienestar de las comunidades.
“Veolia continuará impulsando y apoyando iniciativas que fortalezcan la gestión ambiental y la conciencia ciudadana, trabajando de la mano con autoridades, organizaciones y habitantes, en la construcción de un territorio más responsable con el ambiente. Invitamos a los cartageneros a gestionar adecuadamente sus residuos, cuidar las áreas públicas y acudir a nuestra área de gestión social para coordinar con los líderes comunales las actividades a desarrollar con nuestra brigada “ Barremos Con Orgullo Cartagenero”. Juntos podemos embellecer a Cartagena y acelerar la Transformación Ecológica en los territorios.” puntualizó Yolanda González Puente, Gerente General
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...