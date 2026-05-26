Veolia realizó el lanzamiento de la Brigada “Barremos Con Orgullo Cartagenero”

Veolia Aseo Cartagena, con la puesta en marcha de soluciones ambientales las cuales promueven prácticas responsables y sostenibles, entregó hoy a la ciudad la nueva Brigada “Barremos con Orgullo Cartagenero”, la cual está conformada por 12 operarios especializados en barrido y limpieza. Esta brigada realizará diariamente actividades de limpieza y recuperación de puntos críticos identificados en nuestra área de prestación de servicio.

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El objetivo es garantizar que las avenidas, áreas públicas y zonas verdes de Cartagena se mantengan limpias y en óptimas condiciones. Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental de la ciudad y demostramos que, juntos, podemos sacarle brillo a Cartagena. Es importante precisar, que esta brigada atenderá las solicitudes de intervención presentadas por líderes comunales, priorizando la creación de espacios limpios y sostenibles para el disfrute y bienestar de las comunidades.

“Veolia continuará impulsando y apoyando iniciativas que fortalezcan la gestión ambiental y la conciencia ciudadana, trabajando de la mano con autoridades, organizaciones y habitantes, en la construcción de un territorio más responsable con el ambiente. Invitamos a los cartageneros a gestionar adecuadamente sus residuos, cuidar las áreas públicas y acudir a nuestra área de gestión social para coordinar con los líderes comunales las actividades a desarrollar con nuestra brigada “ Barremos Con Orgullo Cartagenero”. Juntos podemos embellecer a Cartagena y acelerar la Transformación Ecológica en los territorios.” puntualizó Yolanda González Puente, Gerente General