Migración admite falta de infraestructura en aeropuerto de Rionegro para atender flujo de viajeros

El flujo migratorio internacional por el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, en el oriente antioqueño, aumentó cerca de un 11 % entre enero y septiembre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, según datos de Migración Colombia. El movimiento de viajeros se mantuvo en alza durante todos los meses del año, con los mayores incrementos en enero, abril y agosto.

En medio de este panorama, que pareciera positivo por la cantidad de viajeros que salen e ingresan por ese terminal aéreo, los usuarios siguen denunciando esperas de hasta tres y cuatro horas para completar el proceso de enrolamiento. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advierte que la situación ya pone en riesgo la imagen de la ciudad como destino turístico.

La congestión, que se ha vuelto cotidiana en el aeropuerto de Rionegro, evidencia las graves deficiencias operativas de Migración Colombia para atender la alta demanda en este terminal aéreo. Aunque el sistema Biomig, diseñado para realizar el ingreso o salida del país en apenas 30 segundos, acelera el trámite, las filas siguen siendo extensas.

¡Buenas noticias para los viajeros internacionales! 🇨🇴✈️🌎 @MigracionCol habilitó un nuevo punto de enrolamiento en Belén. Eso significa que si aún no te has registrado en #Biomig y planeas volar fuera del país, ahora puedes hacer este proceso en el Centro Facilitador de… pic.twitter.com/cXgTnGVgVr — Aeropuerto internacional José María Córdova (@AeropuertoMDE) October 10, 2025

CARACOL RADIO conoció que la raíz del problema, según las respuestas escritas entregadas por Migración Colombia, tiene que ver con una infraestructura insuficiente, que “no está completamente adaptada al volumen de tráfico actual”, y con que “la cantidad de oficiales y la velocidad de los procesos pueden no ser suficientes para la afluencia de pasajeros”. Una situación que, según las autoridades locales, amenaza de manera contundente el turismo de Medellín.

¿Y las respuestas?

El alcalde Federico Gutiérrez ha insistido en que se necesitan más puestos de atención de Migración Colombia en el aeropuerto de Rionegro porque, sencillamente, los que hay actualmente no dan abasto. Además, desde la Alcaldía Distrital han enviado varias propuestas para intentar encontrar una solución. ¿Han recibido alguna respuesta?

Según el alcalde Gutiérrez, son por lo menos tres las cartas que han enviado en el último año, sin obtener respuesta del Gobierno Nacional ni de Migración Colombia. El mandatario local insistió en que la situación se está saliendo de control a tal punto que, en fechas como Colombiamoda y la Feria de las Flores —cuando el turismo aumenta hasta en un 100 %—, las filas llegan incluso hasta la salida de los aviones.

El puesto de control migratorio del aeropuerto de Rionegro finalizó el año 2024 con 62 funcionarios para las diversas actividades del proceso de control migratorio. Para este año se incorporaron cinco nuevos oficiales —tres por encargos y dos por nombramientos—. Desde junio se implementa un plan de contingencia con refuerzos provenientes de otros aeropuertos del país, bajo comisión de servicios, con entre 4 y 10 oficiales adicionales, dependiendo de la temporada.

Sin embargo, tanto nacionales como internacionales padecen el mismo dolor de cabeza: las filas. Por ejemplo, la sala de espera de Migración en el José María Córdova puede albergar entre 600 y 700 pasajeros, pero por la saturación del servicio llegan a reunirse hasta 2.000 al mismo tiempo.

Nuevos agentes migratorios

Mientras Migración admite que este crecimiento de viajeros no fue completamente previsto —lo que generó una “demanda no esperada” que los planes actuales no pueden gestionar de manera óptima—, anunciaron una nueva estrategia para reforzar los controles migratorios en el aeropuerto de Rionegro.

Según informó la dirección de Migración para Antioquia y Chocó, próximamente llegarán al aeropuerto José María Córdova dieciocho nuevos agentes migratorios, lo que permitirá agilizar el ingreso y salida de pasajeros.

Los nuevos funcionarios no solo adelantarán los trámites de pasaportes, sino que también realizarán consultas en tiempo real en bases de datos internacionales. Se espera que, con este refuerzo, la crisis comience a superarse en noviembre, antes de la temporada de fin de año, cuando el número de viajeros se triplica en Antioquia.