Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena amplió sala para vuelos nacionales

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez pone en servicio la ampliación de su sala nacional, una intervención que suma 250 m2 adicionales a la actual terminal nacional y que busca brindar mejores servicios a pasajeros y aerolíneas. La adecuación entra en funcionamiento para atender la temporada alta de fin de año y hace parte del plan integral de modernización de la terminal.

Con esta nueva área, la sala incrementa su capacidad para recibir hasta 150 personas más, gracias a 120 sillas nuevas y 60 espacios adicionales para zonas de circulación de pasajeros.

Además se contará con un nuevo aire acondicionado independiente, pantallas de información de vuelos, televisores, sistema de audio, wifi habilitado y cámaras de vigilancia, garantizando mayor comodidad y seguridad para los usuarios.

“Esta ampliación provisional es una respuesta inmediata que nos permite atender las necesidades actuales de capacidad y brindar mayor confort a los pasajeros, mientras avanzamos hacia la obra definitiva prevista para 2026”, afirma Juan Sebastián Camargo, gerente del proyecto de ampliación del aeropuerto.

También destacó que estas acciones reafirman el compromiso con la modernización integral de la terminal y con proyectar a Cartagena como un destino competitivo y conectado en el Caribe y Latinoamérica. De manera paralela, el aeropuerto realizará mantenimientos a los ductos de ventilación ubicados en el techo de la sala nacional.

Estas adecuaciones se realizan en el marco de la ampliación y modernización del aeropuerto. Estos trabajos implicarán cierres parciales y temporales por zonas, con el fin de mejorar las condiciones de temperatura de la terminal.

De acuerdo con el proyecto de modernización, se espera que cuando inicien las obras de mayor envergadura del aeropuerto, la terminal nacional pueda contar con 4.582 m2.

Con esta intervención, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez da un paso clave en su compromiso de construir infraestructura para el presente y el futuro de Cartagena y así responder a las demandas de La Heroica, una ciudad que se posiciona como motor de desarrollo turístico y económico para la región Caribe y Colombia.