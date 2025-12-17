Luna, Galán, Oviedo, Cárdenas, Galán, Gaviria y Vicky oficializan alianza para elecciones 2026

Este miércoles se oficializó la alianza entre los precandidatos presidenciales David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.

La coalición se denominó la Gran Consulta por Colombia y los 6 candidatos participarán de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 para elegir a su aspirante presidencial.

De hecho, el exgobernador Aníbal Gaviria explicó allí cuáles son los acuerdos de base de esta coalición:

1. Todos los firmantes se comprometen a ir a una consulta el 8 de marzo y a respaldar el candidato o candidata que resulte ganador.

2. ⁠Para entrar a hacer parte adicional de esta consulta, se requiere consenso.

3. ⁠Para salir se requiere la mayoría de los demás.

A propósito el precandidato presidencial, Mauricio Cardenas, descartó la posibilidad de que participen de alguna encuesta, tal como lo han propuesto otros precandidatos como Sergio Fajardo e incluso, el expresidente Álvaro Uribe.

“Es directamente el 8 de marzo. El 8 de marzo es el día más importante. Allá nos vemos en las urnas. Y quienes están hablando de las encuestas, que porque es que la consulta cuesta. No, señores. La consulta se hace el 8 de marzo. Ese día ya hay puestos de votación, ya hay mesas de votación, ya hay jurados, ya hay conteo lo único nuevo es un tarjetón donde estarán todas las consultas y tenga la certeza de que esta es la consulta más importante”.

Por su parte Vicky Dávila extendió la invitación a otros precandidatos como Paloma Valencia, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón, para que se sumen a esta coalición.

“Lo primero que quiero decir es que ojalá esta gran consulta por Colombia sea más grande, ojalá venga una unión más grande, una unión más completa. y desde aquí les digo, Paloma, Juan Carlos Pinzón, Daniel Palacios, a todos a Enrique Peñalosa, no quiero dejar ningún nombre por fuera, a todos los que estamos de acuerdo con un país diferente y mejor, a todos, los invitamos”.