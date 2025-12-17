Política

Luna, Galán, Oviedo, Cárdenas, Galán, Gaviria y Vicky oficializan alianza para elecciones 2026

Se anunció oficialmente la conformación de la ‘Gran Coalición por Colombia´ de cara a la consulta interpardista del 8 de marzo.

Luna, Galán, Oviedo, Cárdenas, Galán, Gaviria y Vicky oficializan alianza para elecciones 2026

María Paula Pineda

Este miércoles se oficializó la alianza entre los precandidatos presidenciales David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.

La coalición se denominó la Gran Consulta por Colombia y los 6 candidatos participarán de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 para elegir a su aspirante presidencial.

De hecho, el exgobernador Aníbal Gaviria explicó allí cuáles son los acuerdos de base de esta coalición:

1. Todos los firmantes se comprometen a ir a una consulta el 8 de marzo y a respaldar el candidato o candidata que resulte ganador.

2. ⁠Para entrar a hacer parte adicional de esta consulta, se requiere consenso.

3. ⁠Para salir se requiere la mayoría de los demás.

A propósito el precandidato presidencial, Mauricio Cardenas, descartó la posibilidad de que participen de alguna encuesta, tal como lo han propuesto otros precandidatos como Sergio Fajardo e incluso, el expresidente Álvaro Uribe.

Es directamente el 8 de marzo. El 8 de marzo es el día más importante. Allá nos vemos en las urnas. Y quienes están hablando de las encuestas, que porque es que la consulta cuesta. No, señores. La consulta se hace el 8 de marzo. Ese día ya hay puestos de votación, ya hay mesas de votación, ya hay jurados, ya hay conteo lo único nuevo es un tarjetón donde estarán todas las consultas y tenga la certeza de que esta es la consulta más importante”.

Por su parte Vicky Dávila extendió la invitación a otros precandidatos como Paloma Valencia, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón, para que se sumen a esta coalición.

“Lo primero que quiero decir es que ojalá esta gran consulta por Colombia sea más grande, ojalá venga una unión más grande, una unión más completa. y desde aquí les digo, Paloma, Juan Carlos Pinzón, Daniel Palacios, a todos a Enrique Peñalosa, no quiero dejar ningún nombre por fuera, a todos los que estamos de acuerdo con un país diferente y mejor, a todos, los invitamos”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad