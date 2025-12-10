Claudia López inscribe su candidatura presidencial: irá a la consulta interpartidista en marzo

Desde Junio la exalcaldesa de Bogotá inició su recorrido abordo de la imparable, el carro casa diseñado para su campaña política.

“Empieza un nuevo capítulo y las mujeres somos las protagonistas de esta transformación” señaló la aspirante presidencial.

Luego de recorrer 200 municipios, López entregó más de 1.200.000 firmas ante la Registraduria, con estos apoyos busca avalar su candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

¿Claudia López irá a la consulta de Marzo?

La precandidata presidencial Claudia López y el grupo significativo de ciudadanos que impulsa su candidatura presidencial, Imparables, formalizaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la intención de concurrir a una consulta interpartidista, el 8 de marzo de 2026, día de la elección al Congreso.

“Esta decisión surge de un compromiso y convicción: hoy millones de personas, las mayorías ciudadanas de Colombia, buscamos alternativas distintas a los extremos que han marcado nuestra vida pública en las últimas décadas, para liderar el gobierno y sacar el país adelante” aseguró.

La precandidata afirmó que seguirá abierta hasta el 22 de diciembre a posibles alianzas, pero marcó distancia de “el Pacto Histórico” y del “pacto prehistórico” que atribuye al expresidente Uribe. Reiteró que “las mayorías de Colombia no son ni petristas ni uribistas” y que su proyecto Imparables busca representar a esas ciudadanías.

