Política

Políticos reaccionan a la propuesta del precandidato Abelardo De la Espriella ¿Qué dijeron?

Diversos actores políticos han reaccionado a la propuesta de Abelardo De la Espriella de escoger un candidato único que enfrente al petrismo.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Fotos: (Colprensa-Campaña De La Espriella) / (Cortesía: Presidencia)

Karen Guerrero.

Colombia.

El líder del movimiento Defensores de la Patria y precandidato presidencial, propuesta una encuesta para elegir a un único candidato de oposición que haga frente al gobierno Petro.

En entrevista con Revista Semana, el precandidato aseguró que, no descarta ir directamente a la primera vuelta si su propuesta no llega a tener acogida.

Noticia en desarrollo...

