Daniel Palacios acepto hacer parte de la ‘La Gran Consulta’: ¿Quiénes hacen parte?

El candidato presidencial, Daniel Palacios, acepta la invitación pública que ha recibido de Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y David Luna, así como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria para conformar ‘La Gran Consulta’ de 2026.

“Hago parte de una generación que se reúsa a vivir con miedo que no se le va a arrodillar a los criminales”, añadió.

¿Qué es la ‘La Gran Consulta’?

Este miércoles 18 de diciembre, se oficializó la alianza entre los precandidatos presidenciales David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.

La coalición se denominó la Gran Consulta por Colombia y los 6 candidatos participarán de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 para elegir a su aspirante presidencial.

De hecho, el exgobernador Aníbal Gaviria explicó allí cuáles son los acuerdos de base de esta coalición:

1. Todos los firmantes se comprometen a ir a una consulta el 8 de marzo y a respaldar el candidato o candidata que resulte ganador.

2. ⁠Para entrar a hacer parte adicional de esta consulta, se requiere consenso.

3. ⁠Para salir se requiere la mayoría de los demás.

Noticia en desarrollo...