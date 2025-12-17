Juez sanciona a 7 años al menor que asesinó a Jean Claude Bossard en atraco en el norte de Bogotá

Un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó con siete años al menor que asesinó a Jean Claude Bossard, crimen ocurrido el 2 de diciembre, en medio de un atraco en el norte de Bogotá.

La decisión precisa que el menor infractor deberá permanecer privado de libertad en un centro de atención especializada por los delitos de homicidio; porte o tenencia de armas de fuego; y tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas.

En la investigación se conoció que el menor sicario se movilizaba con otra persona en una motocicleta con placas falsas, abordó a la víctima, en el momento que transitaba por una vía pública de barrio Chicó Navarra, con la intención de despojarla de sus pertenencias.

El hombre en un intento por defenderse forcejeó con los agresores y le dispararon en varias oportunidades causándole la muerte.

En ese momento, unidades de la Policía Nacional que llegaron al lugar se enfrenaron con los señalados delincuentes. Uno de ellos murió y el menor de edad hoy sancionado fue aprehendido en situación de flagrancia.